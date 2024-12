Claudia Ohana revela laço com personagem de novela: 'Me identifico bastante com Tieta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Ohana vibra com a reprise de Tieta no 'Vale a Pena Ver de Novo' e confessa sobre empoderamento feminino

Tieta está de volta! Desde a última segunda-feira, 02, a trama está em exibição nas telinhas no Vale a Pena Ver de Novo. A obra é considerada a segunda novela com maior índice de audiência do Brasil, tamanhos números indicam o sucesso e importância da história para muitas pessoas, inclusive, para Claudia Ohana (61), que ficou responsável por interpretar a personagem principal no primeiro capítulo da novela.

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra deAguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Ohana reforça a importância deste papel em sua carreira: "Eu me identifico bastante com Tieta".

A novela é aborda temas como vingança, amor, luta por aceitação, preconceito e moralidade. A trama é uma sátira ao conservadorismo e uma crítica à falsa moral e bons costumes. Tieta, a personagem principal, é uma mulher livre e considerada 'libertina' demais para Santana do Agreste.

Claudia Ohana confessa sobre esse papel em sua carreira: "Acho que eu me identifico bastante com Tiêta. Sempre fui uma mulher independente. Na época, não se falava nem da palavra empoderamento feminino. Acho que é um personagem importante de ser mostrado hoje em dia".

A atriz declara que a novela marcou uma geração e está feliz por que um novo público vai acompanhar esse clássico da teledramaturgia brasileira. Claudia Ohana afirma que não gosta de assistir seus antigos trabalhos, mas vai abrir uma exceção para Tieta: "Não vou resistir de ver o primeiro capítulo".

'LUTAR PELO NOSSO ESPAÇO'

Claudia Ohana não tem medo de dar sua opinião, ela é uma porta-voz de diversos assuntos e sempre se posiciona sobre temas que impactam a vida das mulheres. A artista reforça que é importante batalhar pelos seus ideais.

"Hoje em dia é muito importante Mostrar nossas bandeiras e lutar pelo nosso espaço", declara. Sobre os próximos projetos na carreira, a atriz adianta: "No momento estou com espetáculo em São Paulo. Toc Toc. Fiz dois filmes esse ano que devem ser lançado o ano que vem", finaliza Claudia Ohana em entrevista à CARAS Brasil.

Leia mais em:Claudia Ohana celebra retorno da novela Tieta à TV: 'Traz boas lembranças'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: