Xande de Pilares abre o coração sobre paternidade aos 55 anos: 'Um pai-avô'

Em entrevista à CARAS Brasil, Xande de Pilares faz reflexão sobre ser pai novamente aos 55 anos e comenta a importância dos momentos em família

Xande de Pilares é pai de três, mas aproveita um novo lado da paternidade com Estrela, sua primeira menina e filha caçula, que completou um ano no último sábado, 5. Além da bebê, o ícone do pagode é pai de Alexandre Lucas (24) e Alexandre Junior (23). Em entrevista à CARAS Brasil, Xande abre o coração sobre paternidade aos 55 anos: "Um pai-avô", brinca.

Nova Estrela na vida

Xande de Pilares vive, aos 55 anos, uma fase que mistura emoção e redescoberta. Pai de três, ele agora experimenta um novo olhar sobre a paternidade com a chegada de Estrela, sua primeira filha menina. “Eu estava com a minha chuteira pendurada! Deus me ligou e falou que tinha mais um jogo pra eu atuar, tirei minha chuteira da pendura, botei no pé... e a Estrela tá aí”, conta.

A espontaneidade com que Xande vive a vida se estende à forma como enxerga a paternidade aos 55 anos. “Tô vivendo uma fase de ser pai aos 55 anos. Um pai-avô, como muita gente até zoa nas redes sociais. Eu brinco que quem me zoa, se conseguir ser pai da idade que eu tô, pode me chamar pra eu ser padrinho”, fala de bom humor.

Importância da família

Fora dos compromissos com os palcos, o cantor também se dedica com carinho aos laços familiares — e faz questão de estar presente nos momentos importantes. Foi assim ao interromper suas férias para a festa de 15 anos da sobrinha, que aconteceu no mês passado.

Sobre a decisão de priorizar os momentos familiares, ele declara: “Família é onde começa tudo, né? É onde a gente começa a ser cuidado e é onde a gente cuida". Com uma jornada mais flexível de shows, o artista conta que é mais fácil administrar a vida pessoal com a profissional.

Nos momentos em família, Xande destaca que o carinho recebido é uma das coisas que mais o marcam. Além de marcar presença na festa da sobrinha, ele relembra a tradição criada na família: “Eu fui príncipe da mãe dela, da irmã mais velha e dela! Isso, pra mim, significa ser prestigiado na família. Não por ser o Xande de Pilares, mas por viver esses momentos.”

Música, legado e fé

Sempre enraizado na música, Xande evita comparações e defende que cada artista viva seu próprio tempo. “Quem quiser resgatar o passado, que resgate. E quem quiser inovar, que renove. Mas que seja todo mundo feliz. Porque estar vivo é muito bom”, declara. Para ele, não há espaço para disputas de relevância: “Quem é melhor? Quem é melhor é Deus. E quem crê nele... é bem-sucedido no que faz.”

Mesmo com a paternidade, o cantor não pretende se afastar da carreira e recentemente lançou um projeto especial ao lado de seu ídolo e amigo Neguinho da Beija-Flor (75): “Tive a honra de lançar um disco chamado Empretecendo. Quando a gente resolveu colocar esse projeto em prática, eu não sabia que o Neguinho ia parar... e ele ganhou o Carnaval. Começou vencedor e terminou o ciclo dele como vencedor.”

E o projeto não será o último. Xande afirma que pretende continuar ativo e se dedicando à música. “Enquanto eu estiver vivo, eu não paro de praticar o que eu mais gosto, que é produzir música. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém", conclui.

Confira fotos do aniversário de Estrela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mikimbeth 🇧🇷 (@mikimbeth)

Leia também: Eliezer e Viih Tube celebram o aniversário da filha com tema de Barbie