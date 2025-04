Com câncer, Tony Bellotto passa por cirurgia e tem quadro de saúde atualizado

A equipe da banda Titãs publicou uma nota detalhando o quadro de saúde de Tony Bellotto após o músico passar por uma cirurgia

O músico Tony Bellotto, diagnosticado com câncer no pâncreas, passou por uma cirurgia. Na manhã desta quinta-feira, 10, o perfil oficial da banda Titãs, da qual o artista faz parte, publicou uma nota atualizando o quadro de saúde do famoso.

De acordo com informações da equipe, o procedimento foi um sucesso e Tony já está em recuperação. “Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos”, diz o comunicado.

Em abril deste ano, o músico revelou publicamente que recebeu o diagnóstico da doença. Na ocasião, ele adiantou que faria a cirurgia. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse ele.

"Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama", completou Tony Bellotto.

Há cerca de uma semana, o músico do Titãs aproveitou o dia ensolarado para se exercitar ao ar livre. Bem disposto, Bellotto foi flagrado pelos paparazzi em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto andava de bicicleta e tomava um milkshake.

O músico Tony Bellotto, que é integrante da banda Titãs, surpreendeu os fãs ao anunciar que foi diagnosticado com câncer de pâncreas há pouco tempo. Com isso, a médica dele, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contou ao Jornal O Globo sobre os detalhes do tratamento do artista.

A doutora contou que Tony teve uma reação diferente dos outros pacientes ao receber a notícia do tumor; confira mais detalhes!

