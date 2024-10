Claudia Ohana conta como lida com o envelhecimento e relembra morte precoce da mãe

Atriz Claudia Ohana relembra morte precoce da mãe e fala sobre envelhecimento em entrevista ao CARAS Talk Menopausa

Claudia Ohana (61) marcou presença no CARAS Talk Menopausa, evento que aconteceu nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, e promoveu o debate de conhecimentos sobre o tema. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre sua relação com o envelhecimento e aconselha jovens mulheres sobre o preparo para viver essa fase tão especial a partir dos 45 anos.

"Eu senti e falei: 'ok, é a menopausa então segura essa'. E eu sempre vejo muito positivamente as coisas, sou uma das pessoas que gostam de ver as coisas positivas e aceitar envelhecer. A minha mãe morreu muito cedo, minha avó morreu muito cedo é assim você só tem duas opções: você envelhece ou você morre. Então eu acho que é um privilégio envelhecer, eu encaro dessa maneira de envelhecer no melhor", conta.

Quando tinha 15 anos, Ohana enfrentou a perda precoce da mãe, Nazareth Ohana Silva, vítima de um trágico acidente de carro. A artista já declarou em entrevistas que passou a ter dificuldade de lidar com o tema e, além disso, precisou amadurecer antes do previsto.

+ Viih Tube e Eliezer ignoram críticas: 'Se ela ouvisse, a gente não estaria junto'

Apesar dos traumas adquiridos ao longo da vida, a artista conseguiu construir uma carreira consolidada da TV. Em 2023, ela interpretou Dora na novela das sete Vai na Fé, sucesso de audiência. Na trama, a personagem da atriz morreu vítima de câncer, o que comoveu o público e fez a produção ter um dos melhores desempenhos contra as concorrentes.

Na vida real, Claudia Ohana leva uma vida saudável há anos. Ela, inclusive, recomenda um estilo de vida natural para as jovens mulheres quando o assunto é menopausa. Entre 45 e 55 anos as mulheres entram nessa fase que pode ser marcada por sintomas e mudanças significativas no corpo.

"Mantenho meu estilo de vida de ginástica de alimentação já há muito tempo, então esse papo não é só para quem tá na menopausa, não é só para quem já tá com uma certa idade. Jovens se cuidem para chegar na menopausa felizes e curtindo a vida é isso que é importante. Aí eu senti e falei o quê? A menopausa", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLAUDIA OHANA: