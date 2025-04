Pedro Waddington e Lídia Brondi possuem uma ligação familiar. Saiba qual é

Você sabia? O ator Pedro Waddington, do remake de Vale Tudo, tem uma ligação com a ex-atriz Lídia Brondi, que atuou na primeira versão da novela. Entenda qual é

O ator Pedro Waddington é uma das revelações do remake da novela Vale Tudo, da Globo. Ele interpreta Tiago, filho de Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Com a estreia na TV, algumas curiosidades da vida dele vieram à tona e uma delas chamou a atenção: ele possui uma ligação ‘familiar' com a atriz Lídia Brondi, que atuou na primeira versão de Vale Tudo.

Pedro é irmão da filha de Lídia Brondi, a artista plástica Isadora Frost. Isso porque Lídia já foi casada com o pai do jovem ator, Ricardo Waddington. Pedro é filho de Ricardo com a atriz Helena Ranaldi. Hoje em dia, Lídia é casada com o ator Cassio Gabus Mendes e se tornou psicóloga.

Além disso, vale destacar que o jovem Pedro Waddington possui mais atores em sua família. Além da mãe e da mãe da irmã, ele também convive com a esposa do tio. Isso porque ele é sobrinho de Andrucha Waddington, que é casado com a atriz Fernanda Torres. Por parte de mãe, ele também tem o ator Daniel Alvim como padrasto, já que ele é casado há cerca de 10 anos com sua mãe, Helena Ranaldi.

Helena Ranaldi faz homenagem para o filho

Filho da atriz Helena Ranaldi e do diretor Ricardo Waddington, Pedro Waddington seguiu os passos artísticos dos pais e estreou nas telinhas na noite de quarta-feira, 2, no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo. O jovem, de 26 anos, dará vida a Thiago, filho de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Nesta quinta-feira, 3, Pedro esteve no 'Encontro com Patrícia Poeta' e foi surpreendido com uma homenagem bastante especial da mãe. Em um vídeo enviado à atração matinal da emissora, Helena não escondeu o quanto está orgulhosa da escolha do herdeiro em seguir carreira como ator.

"Oi, filho! Eu teria tantas coisas para falar sobre você. Mas eu vou escolher duas que eu considero as mais importantes. Eu me lembro que quando você era pequeno, eu percebia a sua sensibilidade nas pequenas coisas. Uma vez fomos assistir a um filme, no cinema, e você ficou por semanas perguntando sobre uma determinada cena, que era de emoção. E eu percebi o quanto tinha te tocado e o quanto você era sensível", iniciou a artista.

"Eu acho que a sensibilidade é fundamental para a carreira de um ator, e isso você tem. E uma outra coisa, filho, é seu bom caráter. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, essa pessoa íntegra, generosa, amigo, justo. Eu estou muito feliz por você ter escolhido a mesma profissão que a minha. Já te falei isso e vou repetir: isso nos aproxima ainda mais. Te desejo muita sorte, filho. É uma profissão difícil, mas é maravilhosa. Eu te amo muito, muito", completou Helena Ranaldi.