Vale Tudo: Saiba o que aconteceu com Tiago na primeira versão da novela

Saiba o qual foi o final do personagem Tiago, filho de Heleninha e Marco Aurélio, na primeira versão da novela Vale Tudo, da Globo

O remake da novela Vale Tudo, da Globo, está conquistando os telespectadores e muitos despertaram a curiosidade de saber como foi a trama da primeira versão da história. Que tal relembrar o que aconteceu com o personagem Tiago no final da versão de 1988? Confira abaixo :

Na história de Vale Tudo, Tiago é o filho de Heleninha e Marco Aurélio. Em 1988, o personagem foi interpretado por Fábio Villa Verde e ele era apaixonado por natação, além de ser um rapaz sensível e tímido. Inclusive, o pai dele levantava suspeitas sobre qual era a orientação sexual do filho.

No final da versão original, Tiago teve o seu final feliz. Ele conseguiu engatar o namoro com Fernanda (Flavia Monteiro) após a morte da avó, Odete Roitman (Beatriz Segall), que era contra o romance dele com a jovem. Além disso, ele conseguiu ficar ainda mais livre após seu pai fugir do Brasil após ter seus segredos de fraudes na empresa revelados.

Na versão de Vale Tudo de 2025, o personagem Tiago é interpretado por Pedro Waddington e segue sendo um rapaz sensível. Desta vez, ele é apaixonado pelas artes e pelo hipismo. Inclusive, ele faz amizade com um rapaz que conhece no hipismo e fará seu pai suspeitar sobre a sexualidade dele. Porém, ele mostrará que é heterossexual ao se apaixonar por Fernanda (Ramille).

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 9 a 12 de abril:

Capítulo 09 - Quarta-feira, 9 de abril

Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente. Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeíde e Poliana. Solange diz a Maria Fátima que, para vencer na vida, é preciso estudar. Aldeíde se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice. Incentivada pela conversa que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 10 de abril

César confirma que roubou Maria de Fátima. Raquel vende sanduíches na praia. Tiago reclama de Marco Aurélio com Helena. Luciano descobre que Ivan conseguiu as planilhas da área financeira da empresa. Maria de Fátima sente inveja de Solange e Afonso. Rubinho conta a Ivan que foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. Ivan comenta com a família que pode descobrir um sistema de corrupção dentro da TCA. Raquel convida Daniela e Gilda para vender sanduíche. Maria de Fátima se depara com Raquel vendendo sanduíche para Solange na praia.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 11 de abril

Maria Fátima finge não conhecer Raquel. Ivan entrega o relatório para Consuelo fazer chegar a Teixeira. Poliana consola Raquel, que se sente humilhada pela filha. Fátima empresta dinheiro para César e pede para o modelo se afastar dela. Solange convida Maria de Fátima para a festa de Renato. Lucimar diz a Raquel para tomar cuidado com Gilda. Raquel diz a Aldeíde que quer esquecer Maria de Fátima. Raquel se oferece para ajudar Poliana como cozinheira do bar, enquanto Daniela e Gilda vendem seus sanduíches na praia. Luciano repreende Ivan. Marco Aurélio se interessa por Maria de Fátima. Ivan declara seu amor por Raquel. Claudia flagra Marco Aurélio com Maria de Fátima.

Capítulo 12 - Sábado, 12 de abril

Claudia pede explicações a Marco Aurélio. Helena conversa com Celina sobre Marco Aurélio. Solange tem um desentendimento com Afonso. Maria de Fátima diz a Solange que ela não prioriza o namoro. Maria de Fátima procura Rubinho para pedir ao pai que convença Raquel a parar de vender sanduíches. Raquel discute com Maria de Fátima. André convida Tiago para seu aniversário. Afonso se surpreende com Solange. Renato reencontra Rubinho. Maria de Fátima surpreende Sardinha e Solange quando eles comentam sobre ela.

