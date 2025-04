Renata Salatini: de secretária executiva a líder no agronegócio

A inspiradora trajetória da produtora rural que conquistou o agronegócio paraense

Renata Salatini, 47 anos, nasceu e cresceu no campo, onde encontrou sua verdadeira vocação. Após um longo período de trabalho como secretária executiva trilíngue, longe das raízes rurais, ela enfim assumiu o comando da fazenda da família em Itaporã, no Mato Grosso do Sul e, posteriormente, em Paragominas, no Pará. Transformando os desafios do Agro em oportunidades, consolidou-se como pecuarista voltada às temáticas socioambientais e palestrante do setor.

Nascida em Assis, no interior de São Paulo, Renata passou sua infância no campo. Até os cinco anos, morou no sítio da família, em uma pequena cidade chamada Florínea, perto de onde nasceu. Lá, desenvolveu profundo amor pela terra e pelos animais. E o mais importante: conheceu William Wesnei Salatini, 55 anos, com quem se casou em 1994, aos 17 anos. Pai de sua filha Maria Júlia, 29 anos, ele também é seu parceiro de trabalho.

Por demanda profissional de William, em 1996, o casal e a filha, então com 1 ano de idade, se mudaram para São Paulo. Em 1999, foram para Rio Claro, em São Paulo, cidade onde William vive até hoje, atuando como representante de uma importante usina de açúcar da região. Durante esse período, Renata se dividia entre os cuidados com Maria Júlia e a profissão: auxiliava o marido com questões administrativas, graduando-se oficialmente, em 2004, como secretária executiva trilíngue na Faculdade Uniclar de Rio Claro.

Sim, a carreira inicial havia tomado um rumo distante das raízes do Agro... Mesmo assim, Renata se reencontrou com o campo. Em 2000, o casal adquiriu sua primeira fazenda em Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Em 2010, Renata teve sua primeira experiência como produtora rural: com a ausência do gerente e uma colheita iminente, ela se viu obrigada a assumir as rédeas da fazenda. Embora tivesse pouca prática, mergulhou de cabeça no desafio. “Foi um tiro no escuro”, relembra. Sua formação administrativa ajudou, mas foi o aprendizado diário, junto com sua equipe, que moldou sua habilidade na gestão agrícola.

No início, enfrentou grandes obstáculos. “Eu não tinha nenhum conhecimento sobre operações agrícolas, até porque o meu contato com o campo era apenas para passar férias e datas comemorativas. Do dia para a noite, tive que aprender a plantar e colher”, afirma. Ela se saiu bem e, quando já estava situada nos negócios, em 2015, o casal comprou terras em Paragominas, no Pará, acreditando na prosperidade do estado. Hoje, William continua morando em Rio Claro e trabalhando como consultor de vendas, enquanto Renata administra e mora na fazenda paraense.

Renata aprendeu com a prática, participando de muitos dias de campo, treinamentos e dedicando-se a entender cada aspecto do trabalho. Essa jornada de aprendizado incluiu, muitas vezes, transformar seu escritório em uma sala de treinamentos para funcionários, promovendo capacitação contínua para eles e, consequentemente, para si mesma. Os ensinamentos, que seguem acontecendo nos dias atuais, envolvem desde técnicas e inovações do agro até assuntos importantes para a vida pessoal da equipe, como educação financeira. “Eu procuro transformar o que era simples em conhecimento grandioso, para que eles possam usar não só na fazenda, mas também na casa deles, no dia a dia com a família”, diz sobre os treinamentos.

Até 2022, a produtora tocava o plantio de soja, mas naquele ano resolveu arrendar a área de grãos e transacionar seu foco para a pecuária. A mudança visava proporcionar uma melhor qualidade de vida para si e para a família. “Eu vivia 24 horas por dia dentro da fazenda, só trabalhando. Era muito estresse e autocobrança por resultados. Quando percebi que precisava balancear o ser, o fazer e o ter, decidi, junto com o William, arrendar a área de agricultura para nos concentrarmos na pecuária. Assim, podemos desfrutar mais do que conquistamos ao longo da nossa jornada e preparar o terreno para a sucessão familiar, envolvendo a Maria Júlia na gestão da fazenda”, ressalta.

Maria Júlia, formada em administração, compartilha a paixão da mãe pelo campo. Chegou a cursar alguns anos na faculdade de veterinária e, mesmo não tendo concluído, seu amor pelos animais permaneceu. Ela estudou em Rio Claro, mas hoje já mora no Pará com a mãe e está integrada na gestão da pecuária da família. “Os bezerros são como bichinhos de estimação para ela”, comenta Renata, refletindo sobre a dedicação da filha aos animais.

Renata também se destacou fora da fazenda, participando ativamente de congressos e eventos do setor. Em 2022 e 2023, foi embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), representando a região norte e promovendo o reconhecimento das mulheres no agro. Suas palestras abordam desde gestão e liderança até superação de desafios, inspirando outras mulheres a seguirem seus passos.

Sua trajetória é marcada por um constante equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Renata valoriza profundamente a família e sonha com o dia em que os três estarão reunidos na fazenda. Esse desejo reflete-se em sua abordagem à gestão: “Ninguém consegue fazer nada sozinho. Acredito muito no potencial das pessoas”, afirma, destacando a importância do trabalho em equipe e a capacitação contínua dos funcionários.

Além da capacitação, ela investe em práticas sustentáveis. A fazenda adota medidas para garantir a sustentabilidade econômica, ambiental e social. A missão é produzir de maneira que futuras gerações possam continuar a desfrutar e contribuir para o agronegócio.

É importante destacar que as conquistas de Renata se deram em um contexto de preconceito e rejeição, enfrentados por mulheres no setor. Sobre esse tema, ela é enfática: “Preconceito existe, mas procuro não fazer disso um impedimento para a prosperidade.” Ela acredita que a inclusão da mulher enriquece o ambiente de trabalho, trazendo resultados positivos através da diversidade de habilidades e perspectivas. O exemplo de Renata é um testemunho poderoso do que pode ser alcançado com determinação, aprendizado contínuo e compromisso inabalável com o desenvolvimento social e sustentável no campo.

Renata em uma das suas palestras sobre o setor pecuário - Foto: Arquivo Pessoal

A produtora foi embaixadora do Congresso Nacional das Mulheres do Agro em 2022 e 2023 - Foto: Arquivo Pessoal