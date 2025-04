Eterno descamisado das sete, Marcos Pasquim vira engravatado em nova novela: 'Me considero leve'

Marcos Pasquim revela detalhes de novo personagem e fala sobre fama de descamisado

Marcos Pasquim (55) está confirmado no elenco de Dona de Mim, a próxima novela das 7, com estreia marcada para o dia 28 de abril. Com a escalação do ator, que fará um advogado antiético, surgiram rumores sobre se ele estará descamisado em cena.

O artista caiu nas graças do público em 2003 ao estrelar Kubanacan, sucesso da mesma faixa horária da Globo. Na trama de Carlos Lombardi (66), ele sempre aparecia sem camisa na pele dos seus personagens Esteban, Adriano e Esteban (León).

Em coletiva de imprensa da substituta de Volta por Cima, com participação da CARAS Brasil, Pasquim antecipou que seu personagem estará sempre bem vestido com trajes sociais. Ele, no entanto, se mostra aberto para outras propostas.

“Não sei se vai ter descamisado, eu trabalho sempre de terno. Aí é com a Rosane (Svartman, autora), não é comigo”, declarou o artista, que esbanja boa forma e beleza em em cliques compartilhados nas redes sociais.

Rosane não comentou sobre a possibilidade de Ricardo, papel de Marcos, aparecer sem camisa em algum momento da trama. Como previsto, o personagem deve circular no núcleo principal da novela, uma fábrica de lingeries. Ele será responsável por ajudar o irmão do proprietário a aplicar inúmeros golpes e trapaças.

"Nessa eu to fazendo o Ricardo que vai mais pra vilania, ele se junta com o Marcello Novaes e a Aline [Borges] e acho que ele se vê dono de si pela atitude, pela ganância porque ele estudou pra tentar se dar bem, ele recebe um convite do personagem do Marcello e ele ingressa nisso e acaba fazendo um trio", conta.

"Desde 2019 sem novela...é sempre gostoso estar na novela das sete. Eu sou uma pessoa que me considero mais leve, é um horário onde a família está jantando e a gente pode falar de profundidade com mais leveza", completa o ator.