Garota do Momento: Primeiras fotos de quando Clarice recupera a memória

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice recupera a memória e reconhece Beatriz em cena emocionante

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai recuperar a memória. Tanto que a emissora divulgou as primeiras fotos da cena emocionante entre a personagem e sua filha biológica, Beatriz (Duda Santos). Saiba como será e veja as imagens:

Nas cenas, Beatriz leva Clarice até Petrópolis com o intuito de ajudá-la a lembrar do passado ao ter contato com os lugares que frequentava. E a ideia dela dá certo. Em uma visita ao orfanato, Clarice consegue lembrar de tudo o que já viveu e reconhece Beatriz como sua filha biológica.

A cena promete muita emoção. Inclusive, Clarice pede perdão para Beatriz por não se lembrar dela assim que a viu. Ela consegue se lembrar de vários detalhes de sua memória e terá que esconder tudo de Juliano (Fábio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral).

As imagens vão ao ar no capítulo do próximo sábado, 12 de abril.

Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) na novela Garota do Momento - Foto: Globo / Leo Rosário

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 9 a 12 de abril:

Capítulo 134 - Quarta-feira, 9 de abril

Maristela ameaça Juliano. Zélia se surpreende com a notícia do rebaixamento de Juliano na empresa. Basílio descobre que Maristela roubou o dossiê contra Juliano. Sérgio pede Jacira em namoro. Raimundo, Ronaldo e Beto se apoiam em suas decepções amorosas. Tavinho convida Lígia para sair. Zélia se aproxima de Juliano e oferece aliança com ele. Érico garante que vencerá a infecção de Carlito. Zélia e Juliano trocam os medicamentos de Maristela. Beto decide procurar o colar roubado por Bia na mansão dos Alencar.

Capítulo 135 - Quinta-feira, 10 de abril

Beto vasculha a mansão atrás do colar de joias. Basílio procura o colar na empresa. Maristela sente os efeitos do remédio dado por Zélia. Teresa questiona Lígia sobre seus sentimentos por Raimundo. Raimundo garante a Alfredo que se vingará de Lígia. O colar de joias acaba nas mãos de Coralina. Bia é hostilizada pelos amigos no boliche. Iolanda conversa com Glorinha. Beto e Basílio encontram as pinturas de Clarice escondidas por Juliano.

Capítulo 136 - Sexta-feira, 11 de abril

Beto e Basílio comemoram sua descoberta. Glorinha se muda para seu salão. Tavinho convida Lígia para ser a garota-propaganda de sua marca. Beatriz consegue autorização para aguardar seu julgamento em Petrópolis. Clarice tem uma nova lembrança e começa a desenhar. Ana Maria visita Carlito. Alfredo convida Verônica Queen para uma apresentação na TV. Beto mostra as pinturas encontradas para Clarice. Maristela esquece um importante compromisso. Tavinho desiste de fazer sua campanha com Raimundo.

Capítulo 137 - Sábado, 12 de abril

Carmem acolhe Beatriz. Tavinho avisa a Lígia que ela estreará na TV como garota-propaganda. A apresentação de Verônica Queen é um sucesso, mas Carlito desdenha do pai. Raimundo sabota a apresentação de Lígia. Lígia e Raimundo se beijam. Clarice pede que Beto a leve até Petrópolis para conversar com Beatriz.

