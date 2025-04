Biah Rodrigues fala sobre transformações no corpo após três gestações: 'Instrumento de Deus'

Em entrevista à CARAS Brasil, Biah Rodrigues revela mudanças no corpo após ter quatro filhos e fala sobre procedimento estético

Biah Rodrigues (28), casada com o cantor Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, é mãe de Theo, de 4 anos, Fernanda, de 3, e os gêmeos Zion e Angelina, de oito meses. A modelo aproveitou pausa na carreira e um tempinho extra na maternidade para cuidar da estética corporal e da saúde.

No último final de semana, a influenciadora digital passou por um procedimento vascular a laser com o médico especialista Dr. Gustavo Marcatto. O objetivo é o de deixar a pele livre dos sinais evidentes e com uma aparência que eleve a autoestima da paciente.

Em entrevista à CARAS Brasil, Biah conta que as diferenças no seu corpo após as três gestações ficaram cada vez mais evidentes. A decisão de eliminá-los partiu por uma questão de saúde, já que varizes podem piorar com o passar do tempo.

"Foram três gestações e quatro filhos, é uma carga intensa pro corpo! Comecei a perceber vasinhos e varizes e se a gente não cuida pode piorar. Aproveitei minha ida a São José do Rio Preto para acompanhar o meu marido no Churrasco On Fire e já fiz uma consulta e o tratamento a laser. Fiz um procedimento a laser que foi tranquilo, praticamente sem dor, e com resultado imediato. Fiquei impressionada! Mais do que estética, foi um cuidado com minha saúde", conta.

A famosa começou a ter inseguranças com o seu corpo ao passar das gestações. "É impossível passar por uma gestação e não perceber mudanças no corpo. A gente se transforma de dentro para fora. Tive algumas inseguranças, mas com o tempo aprendi a olhar para o meu corpo com mais amor e mais acolhimento", afirma.

"Ele gerou vidas, ele alimentou e alimenta os meus filhos, ele é instrumento de Deus. Eu gosto de me cuidar, mas tudo com equilíbrio e consciência. Qualquer procedimento que eu fizer será pensado em mim, no meu bem-estar e no da minha família", complementa.

Biah se sente realizada com a família que construiu ao lado de Sorocaba. A influenciadora fala sobre a alegria de ser mãe de quatro crianças e destaca o apoio do marido nesse processo natural que ela escolheu viver.

"É uma honra, é maravilhoso, uma alegria, mas também é desafiador. Ser mãe do Theo, da Fernanda, do Zion e Angelina é a maior bênção da minha vida. A maternidade me transformou, me aproximou ainda mais de Deus, do meu marido e me fez enxergar o mundo com outros olhos. A minha família é o meu bem mais precioso", finaliza.