Globo anuncia novela que substitui Alma Gêmea no Vale a pena ver de novo

A Globo bateu o martelo e decidiu qual novela vai substituir Alma Gêmea na faixa de reprises do Vale a Pena Ver de Novo. Nesta quarta-feira, 13, a emissora anunciou que Tieta volta à televisão a partir do dia 2 de dezembro.

A reprise da trama estrelada por Betty Faria eJosé Mayer foi anunciada em uma publicação nas redes sociais. No vídeo compartilhado, a atriz reviveu a personagem. "Eu não disse que voltava? Dia 2 de dezembro, no Vale a Pena Ver de Novo, eu mesma", disse a artista, caracterizada como Tieta.

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Quero assistir, nunca assisti essa novela, eu era uma criança", disse uma. "Dona globo ótima escolha essa novela batia 65 pontos de audiência", oPinou outro. "Comemorando os 60 anos com estilo, ein Glô. Não assisti mais vou assistir esse clássico", escreveu um terceiro.

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. A história começa quando Tieta, que é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase, é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que se revolta com o comportamento liberal da jovem.

Após a humilhação, ela recomeça a vida em São Paulo. 25 anos se passam e Tieta, que passa a ser interpretada por Betty Faria, reaparece em sua antiga cidade rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.

Ao Gshow, Betty Faria relembrou a personalidade de sua personagem. "Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", disse.

