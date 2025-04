Ex-BBB Davi Brito ironiza notícia de supostas dívidas: 'Quem vai me ajudar?'

Após vir à tona notícia de que Davi Brito supostamente teria uma dívida acumulada, o ex-BBB ironizou o assunto; veja vídeo

Nos últimos dias, o nome de Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados da web após o portal LeoDias informar que o ex-BBB acumula uma série de dívidas. De acordo com o site, o valor em questão seria de R$ 64 mil.

Em meio a repercussão do assunto, Davi usou as redes sociais para publicar um vídeo em tom de humor a respeito da suposta dívida. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, ironizou a notícia de que estaria com o nome 'sujo na praça'.

"Mano, estou devendo R$ 64 mil de dívida. Dívida acumulada no cartão de crédito. [...] Eu não sei como é que eu vou pagar", declarou o jovem no registro. Na legenda, ele acrescentou: "Quem vai me ajudar a limpar essa barra, véi?".

Ainda de acordo com o portal LeoDias, o suposto valor devido envolve questões com instituições financeiras, lojas de departamento e condomínio. Vale lembrar que Davi Brito ganhou o prêmio de R$ 2,92 milhões no BBB 24.

Mãe de Davi manda recado para a nora após anúncio de gravidez

Recentemente, Davi Brito surpreendeu o público ao anunciar que será pai. Por meio de uma live, o campeão do BBB 24 revelou que sua namorada, Adriana Paula está à espera do primeiro filho do casal.

Além do baiano, quem também ficou feliz com a novidade foi Elisangela Brito, mãe de Davi. Na manhã de quarta-feira, 9, ela usou as redes sociais para se pronunciar sobre a chegada de mais um membro na família e aproveitou para deixar um recado especial à nora.

"Quero dizer à Adriana, parabéns. Parabéns, Davi. Vocês estão começando uma história diferenciada na vida de vocês, nunca vivida. Davi e Adriana, eu quero desejar a vocês a benção de Deus, que vocês sejam felizes, isso é o importante, a cumplicidade nesse momento é essencial", disse Elisangela.

Em seguida, a mãe de Davi Brito mostrou ao público um prato de bebê usado pelos filhos e que, sem dúvidas, será repassado para o netinho; confira detalhes!

