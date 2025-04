Ex-BBB Aline comenta declaração de Vinícius sobre bissexualidade: 'Só eu que sabia'

A ex-BBB Aline Patriarca reagiu a uma declaração de Vinicius, que abriu o coração ao falar sobre sua sexualidade no BBB 25, da Globo

A ex-BBB Aline Patriarca usou as redes sociais para reagir a uma declaração de Vinicius, que abriu o coração ao falar sobre sua sexualidade na madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25, da Globo. Em um desabafo, a policial militar ressaltou o orgulho que sente do amigo.

"Sim, gente, só eu que sabia. Por isso que eu defendo tanto que a gente tem que bater no peito pra assumir quem a gente é, pra segurar o rojão, porque, na sociedade que a gente vive, na realidade que a gente está inserido, as pessoas têm medo de dizerem quem são, o que pensam, de se posicionarem", falou ela.

Em seguida, mandou um recado para o amigo: "Vini, eu tenho muito orgulho de você. Você é um excelente filho, irmão, amigo, eu estou muito orgulhosa de estar acompanhando você aqui de fora. O Brasil está conhecendo o quão gigante você é", completou a ex-sister.

O que Vinícius falou sobre sua sexualidade?

Durante um papo com Guilherme e Delma na área externa da casa, o baiano falou pela primeira vez que é bissexual e disse temer a reação de seus pais. "Eu nunca falei isso aqui, mas... Um dos meus maiores problemas é decepcionar o meu pai e minha mãe em relação à minha sexualidade".

"Eu sou bissexual e eles não sabem disso. Eu nunca tive coragem de falar isso para eles. E eu sempre tive medo de decepção",complementou. E Guilherme tentou tranquilizar o amigo, que se emocionou. "Não vai ser, sabe por quê? Eles amam você e o amor vence tudo".

Em seguida, Vinicius chorou e desabafou: "Desde criança, eu sou uma criança diferente, que sonha muito, que quer ter uma vida que não teve, que quer andar em lugares que nunca viu. E até hoje eu nunca tive abertura para falar disso. Mas, se amanhã eu sair, eu quero que as pessoas se amem e possam se encaixar em algum lugar e pertençam",afirmou.

