Globo vai retirar nudez da abertura de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo?

Uma das novelas mais assistidas da televisão brasileira, Tieta volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a partir de 2 de dezembro. Desde que a novidade foi anunciada, muitos internautas se perguntaram se a abertura, que mostra uma mulher nua, será exibida na reprise.

Mas, de acordo com informações do portal UOL, a abertura deve passar por mudanças."Assim como em outras novelas que reprisamos, 'Tieta' pode apresentar adaptações (edições ou ajustes) em seu conteúdo, inclusive abertura, para se adequar ao horário de exibição", informou a Globo.

A abertura é estrelada pela atriz Isadora Ribeiro, que aparece com os seios à mostra, ao som de Tieta, de Luiz Caldas. Na reexibição da trama em 1994, a abertura foi modificada e a imagem da artista foi escurecida.

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. A história começa quando Tieta, que é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase, é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que se revolta com o comportamento liberal da jovem.

Após a humilhação, ela recomeça a vida em São Paulo. 25 anos se passam e Tieta, que passa a ser interpretada por Betty Faria, reaparece em sua antiga cidade rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.

Ao Gshow, Betty Faria relembrou a personalidade de sua personagem. "Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", disse.

