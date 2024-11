Claudia Ohana celebra retorno da novela Tieta à TV: 'Traz boas lembranças'

A atriz Claudia Ohana revela que, antes de receber o convite para a novela Tieta, estava se preparando para viver uma versão italiana da personagem

A atriz Claudia Ohana, que viveu a personagem Tieta na novela em1989, celebrou o retorno do folhetim à Rede Globo. A obra voltará à programação do canal próxima segunda-feira, 2, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama é uma das mais famosas e marcantes da emissora.

“Fico muito feliz em saber que uma nova geração vai assistir a essa novela que marcou época. Para mim, Tieta só traz boas lembranças. Não sou de assistir aos meus trabalhos antigos, mas com certeza não vou resistir”, disse à Globo.

A atriz ainda lembrou qual foi a cena mais desafiadora que fez na produção. “Com certeza a da praça, onde Tieta é espancada pelo pai. Foi a cena mais forte que eu fiz na novela”, revelou.

Questionada sobre a sua preparação para dar vida a personagem, Ohana revelou que já havia estudado Tieta. ”Quando o diretor Paulo Ubiratan me chamou para fazer a Tieta, não pensei duas vezes. Eu já tinha estudado a personagem porque eu ia fazer o filme sobre ela na Itália, mas o projeto acabou não acontecendo. Então, quando veio esse convite, eu pude finalmente viver a minha Tieta, esse personagem icônico do Jorge Amado. Eu fiz de uma maneira bem simples, conforme o texto e a direção me induziam.”

Atualmente, a atriz está em cartaz com o espetáculo Toc Toc em São Paulo.

Tieta está de volta!

Tieta está de volta na próxima segunda-feira, 2, no Vale a Pena Ver de Novo. Livremente inspirada no romance 'Tieta do Agreste', de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares nunca saiu da memória do público.

A novela tem direção geral de Paulo Ubiratan e direção de Reynaldo Boury, Ricardo Waddington e Luiz Fernando Carvalho.

Antes de retornar rica para Santana do Agreste, Tieta sofreu maus bocados, o que lhe trouxe muita experiência de vida e sabedoria. Bonita, vistosa, passional, mas também debochada, desbocada e rebelde, foi expulsa da cidade aos 18 anos. O comportamento da jovem acaba levando o pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), irritado e influenciado pelas intrigas de sua outra filha, Perpétua (Adriana Canabrava), a escorraçar Tieta de Santana. Humilhada e abandonada pela família, ela segue para São Paulo, fugindo do conservadorismo de sua terra natal. Volta 25 anos depois com o firme propósito de se vingar de toda a hipocrisia da cidade.