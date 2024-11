Jade Magalhães impressiona com novas fotos de noiva

Exibindo detalhes de seu look de noiva, Jade Magalhães impressiona ao revelar novas fotos de seu casamento com Luan Santana

O casamento de Luan Santana e Jade Magalhães deixou os fãs do casal impressionados. Um dia após darem a noticía na rede social e exibirem fotos de união especial no civil, a esposa do cantor postou cliques exibindo detalhes de seu look e chamou a atenção.

Dona de um estilo autêntico e chique, a eleita do sertanejo mostrou melhor o vestido simples e sofisticado que escolheu para a ocasião. Grávida de uma menina, o modelo mais soltinho não mostrou muito da barriga.

Ao compartilhar os novos registros do dia tão especial, Jade Magalhães recebeu uma chuva de elogios. "A noivinha mais linda do universo", disseram. "Estamos super felizes com essa união e com a linda família que vocês estão construindo", admiraram.

Juntos há cerca de 16 anos, o cantor e a influenciadora ficaram noivos em 2019, mas depois ficaram um tempo separados até reatarem e revelarem a gravidez. O casamento aconteceu na quinta-feira, 28, e um dia depois eles exibiram as fotos da cerimônia intimista no civil.

Luan Santana e Jade não vão ter festa de casamento?

Depois da união civil, Luan Santana e Jade Magalhães não pretendem fazer uma festa luxuosa de casamento neste momento. De acordo com o Portal Leo Dias, Luan e Jade decidiram que a festa de casamento ainda vai demorar um tempo para acontecer. Os dois já contaram para pessoas próximas que a festança só vai acontecer quando a filha deles, Serena, já estiver grande o suficiente para ser a dama de honra da cerimônia religiosa . O casal quer que a filha seja a responsável por levar as alianças ao altar.

Por isso, os fãs vão ter que esperar para ver Luan Santana e Jade Magalhães vestidos de noivos e em uma festa com tudo o que eles têm direito.

A primeira filha deles tem a previsão para nascer no início de 2025. Tanto que Luan Santana já reservou dois períodos sem shows em sua agenda para ficar com a família em janeiro e fevereiro.

