Famosos marcam presença no casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Tati Machado e mais celebridades marcam presença no casamento civil de Ana Maria Braga e Fábio Arruda em SP

Os convidados já estão na mansão de Ana Maria Braga em São Paulo para acompanharem o casamento civil dela com o jornalista Fábio Arruda. A cerimônia acontece no início da noite desta sexta-feira, 4, e conta com a presença de várias celebridades.

No final da tarde, os paparazzi flagraram quando algumas personalidades chegaram na casa da apresentadora, que foi o local escolhido para a celebração intimista. Entre os convidados estavam Sabrina Sato e seu marido, o ator Nicolas Prattes, Eliana e o marido, Adriano Ricco, a apresentadora Tati Machado, que está grávida e chegou acompanhada de seu marido, Bruno Monteiro.

Esta é a primeira cerimônia de casamento de Ana Maria e Fábio. Isso porque eles organizam uma festa luxuosa para acontecer em julho na fazenda dela no interior de São Paulo.

Veja as fotos dos convidados abaixo:

Eliana e o marido, Adriano Ricco - Foto: Brazil News

Tati Machado e Bruno Monteiro - Foto: Brazil News

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Brazil News

Quem é o noivo de Ana Maria Braga? Conheça Fábio Arruda

Bastante discreto, Fábio Arruda tem um perfil trancado no Instagram, onde conta com menos de 300 seguidores. Atualmente, ele atua nos bastidores do 'Mais Você', apresentado diariamente por Ana Maria Braga.

Antes disso, Fábio fez parte da área de esportes da TV Globo, onde trabalhou como editor de imagens. Como possui rede social privada, o jornalista costuma fazer raras aparições em fotos publicadas pela apresentadora em datas especiais.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar”, disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

