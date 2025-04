Como foi o pedido de casamento de Juliette? Ex-BBB revela detalhes

A cantora Juliette contou que o noivo, Kaique Cerveny, quase cancelou o pedido de noivado após surpresa vazar na web: 'Tadinho'

A cantora e ex-BBB Juliette está vivendo uma das melhores fases de sua vida, tanto na área profissional quanto na pessoal. Em entrevista ao 'PodDelas', a famosa abriu o coração ao falar um pouco sobre seu relacionamento com Kaique Cerveny.

Juntos há quase dois anos, os dois ficaram noivos oficialmente em novembro de 2024, quando Kaique fez o pedido de casamento durante um jantar especial de aniversário da amada. A ideia de dar um passo a mais na relação, no entanto, surgiu bem antes.

Ao longo do bate-papo com a apresentadora Tata Estaniecki, a campeã do BBB 21, da TV Globo, contou que o noivo quase 'cancelou' o primeiro pedido após algumas páginas noticiarem o fato, que seria surpresa. O momento especial havia sido preparado por Kaique Cerveny em uma viagem do casal à Fernando de Noronha.

"Foi super simbólico. Ele planejou tudo, me levou para Noronha, ia fazer um luau... Mas aí as páginas de fofoca vazaram e quando eu perguntei se era verdade, ele disse que não ia, tadinho. Ele ia cancelar tudo, mas depois decidiu pedir escondido, só nós dois", recordou Juliette.

Apesar do plano ter sido revelado antes da hora, Kaique decidiu seguir com a surpresa de forma discreta. O noivo da cantora, então, revelou como o pedido de casamento aconteceu: "Eu fiz o potinho igual ao do namoro, com 365 mensagens perguntando se ela queria casar comigo . Só que eu decidi que não ia deixar ninguém estragar o momento que seria nosso", disse ele.

"E scondi o pote na areia, fingi que pisei em cima e pedi ela em casamento lá ", completou. "No meu aniversário ele pediu oficialmente para a minha mãe, meus amigos e minha família", acrescentou Juliette, relembrando o dia especial.

