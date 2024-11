Casamento de Luan Santana e Jade Magalhães: Primeiras fotos do civil

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães abre álbum de fotos inéditas de seu casamento civil na casa deles. Veja os detalhes

O cantor Luan Santana e a influenciadora digital Jade Magalhães estão casados no civil! A união aconteceu na noite de quinta-feira, 28, na casa deles na Grande São Paulo. Agora, ela mostrou as primeiras fotos da grande noite do casal.

Na tarde desta sexta-feira, 29, Jade abriu um álbum de fotos no Instagram para exibir momentos especiais do casamento civil deles. Nas imagens, os dois apareceram com looks brancos, curtindo a decoração da festa e até assinando os papeis da união civil.

“É lindo ver nossos sonhos se tornando realidade! Recém-casados”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que eles esperam o nascimento da primeira filha, Serena, que deverá nascer no início de 2025.

Por que Luan Santana e Jade não vão ter festa de casamento?

Depois da união civil, Luan Santana e Jade Magalhães não pretendem fazer uma festa luxuosa de casamento neste momento. De acordo com o Portal Leo Dias, Luan e Jade decidiram que a festa de casamento ainda vai demorar um tempo para acontecer. Os dois já contaram para pessoas próximas que a festança só vai acontecer quando a filha deles, Serena, já estiver grande o suficiente para ser a dama de honra da cerimônia religiosa . O casal quer que a filha seja a responsável por levar as alianças ao altar.

Por isso, os fãs vão ter que esperar para ver Luan Santana e Jade Magalhães vestidos de noivos e em uma festa com tudo o que eles têm direito.

A primeira filha deles tem a previsão para nascer no início de 2025. Tanto que Luan Santana já reservou dois períodos sem shows em sua agenda para ficar com a família em janeiro e fevereiro.

