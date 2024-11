Por que Luan Santana e Jade não vão ter festa de casamento?

Luan Santana e Jade Magalhães se casaram apenas no civil. Saiba o motivo para eles adiarem a festa luxuosa de casamento

O cantor Luan Santana e a influencer Jade Magalhães se casaram no civil na quinta-feira, 28, e realizaram um jantar intimista para celebrar a união com poucos amigos e familiares na mansão deles. Porém, os dois não pretendem fazer uma festa luxuosa de casamento neste momento.

De acordo com o Portal Leo Dias, Luan e Jade decidiram que a festa de casamento ainda vai demorar um tempo para acontecer. Os dois já contaram para pessoas próximas que a festança só vai acontecer quando a filha deles, Serena, já estiver grande o suficiente para ser a dama de honra da cerimônia religiosa . O casal quer que a filha seja a responsável por levar as alianças ao altar.

Por isso, os fãs vão ter que esperar para ver Luan Santana e Jade Magalhães vestidos de noivos e em uma festa com tudo o que eles têm direito.

A primeira filha deles tem a previsão para nascer no início de 2025. Tanto que Luan Santana já reservou dois períodos sem shows em sua agenda para ficar com a família em janeiro e fevereiro.

O menu do jantar de casamento civil de Luan e Jade

O casamento civil de Luan Santana e Jade Magalhães aconteceu na noite de quinta-feira, 28, em uma cerimônia discreta apenas para a família e amigos próximos. Para celebrar o matrimônio, os dois realizaram um jantar com menu sofisticado.

Inclusive, uma foto do cardápio foi revelada na internet e trouxe os detalhes do que eles serviram para seus convidados. Para começar, o menu tinha os antepastos, compostos por bruschetta de tomate e mussarela de búfala, focaccia de fermentação natural e manteiga temporada e taleogio na massa folhada com geleia de damasco.

Os pratos principais incluíram filet mignon ao molho de dijon e risoto de grana padano, e gnocchi ao molho branco trufado e crisp de parma. Por fim, o menu trouxe as sobremesas, que foram: gelato artesanal, bolo de baunilha, caramelo de noz e brigadeiro, e mini doces.

