Relembre a história de amor de Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana e Jade Magalhães estão à espera do primeiro filho. A história do casal é repleta de idas e vindas. Relembre como tudo começou!

Nesta segunda-feira, 22, Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram que estão à espera do primeiro filho. E a história de amor do casal é bem antiga e repleta de idas e vindas.

Jade e Luan se conheceram em 2008 durante um show do cantor em Alto Taquari, Mato Grosso, cidade em que Jade foi criada. Na ocasião, a designer de moda subiu no palco para cantar com o sertanejo, mas o namoro só começou mesmo alguns meses depois.

O casal conseguiu manter o relacionamento longe dos holofotes até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Luan e Jade enfrentaram muitas idas e vindas, principalmente entre 2013 e 2016, por conta da agenda muito corrida do músico.

Término

Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. Porém, em outubro de 2020 eles anunciaram o fim do relacionamento com uma carta aberta nas redes sociais.

Em 2021, o cantor engatou um romance com Izabela Cunha e eles chegaram a ficar noivos, mas o namoro chegou ao fim em maio do ano passado.

Em fevereiro deste ano, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. "Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela? Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção. Eles viveram em mim marcados. Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza de que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso. Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan”, escreveu Jade em uma publicação nas redes sociais.