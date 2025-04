Neta de Vanusa se casa em uma tribo indígena. Veja as fotos da união

Neta da cantora Vanusa e filha de Rafael Vannucci, Vitoria Vannucci celebra seu casamento em uma tribo indígena após noivado em janeiro

Neta da cantora Vanusa e filha de Rafael Vannucci, Vitoria Vannucci se casou em uma tribo indígena. Pouco tempo após realizar um noivado tradicional com Gabriel Meireles Bertaco Sousa, ela escolheu receber uma benção em meio à natureza.

Nesta semana, Vitoria e Gabriel reuniram os familiares para uma cerimônia de casamento em uma tribo na Bahia para darem mais um passo juntos na vida a dois.

As imagens da união foram reveladas pelo pai dela, que estava orgulhoso em ver a filha vivendo o amor. “Dia mais incrível da minha vida! Ver minha filha casar! Que emoção, pré-festa linda! Que Deus abençoe esta união, amo vocês”, afirmou.

Rafael Vannucci celebra o casamento da filha, Vitoria Vannucci, com Gabriel

Em janeiro de 2025, Vitoria e Gabriel ficaram noivos em uma festa com amigos e familiares. Ela mostrou as fotos da celebração nas redes sociais e celebrou o amor deles. "Caminhando lado a lado. Formamos um belo casal somos dois namorados. No suingue dessa banda. Balança o mais forte alicerce que tem neste mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor", afirmou.

A filha caçula de Rafael Vannucci

O empresário Rafael Vannucci, que é filho da cantora Vanusa (1947-2020), é papai pela segunda vez! Em 2023, ele anunciou o nascimento da filha caçula, Pietra, fruto do relacionamento com Sara Bezerra.

Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo com a filha recém-nascida no colo ainda na sala de parto da maternidade. “Pietra Vannucci, que papai do céu nos dê muita sabedoria e saúde para criar você, minha filha! Te amo Sara”, disse ele na legenda.

Nos comentários do post, vários amigos famosos parabenizaram a família. Belutti disse: “Deus abençoe”. Silvia Abravanel comentou: “Benção de Deus. Bem-vinda Pietra. Felicidades família linda de viver que amo, paz, amor, alegria, saúde para vocês. Beijos de luz e carinho”. Adriana Bombom escreveu: “Parabéns, amado”. Marrone escreveu: “Parabéns Rafa, Deus abençoe sua família”.

Vale lembrar que ele já é pai de Vitória, de 26 anos. Rafael é filho da cantora Vanusa com o produtor de TV Augusto Cézar Vannucci, que faleceu em 1992.