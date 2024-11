Luan Santana e Jade Magalhães se casam no civil em cerimônia intimista

Casados! O cantor Luan Santana e Jade Magalhães oficializaram a união na quinta-feira, 28, em uma cerimônia ao lado da família

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães estão oficialmente casados! Os dois subiram ao altar na noite de quinta-feira, 28, em uma cerimônia intimista na residência onde moram, com a presença de familiares. A informação, noticiada pelo portal LeoDias, foi confirmada pela assessoria do artista.

Juntos há cerca de 16 anos, Luan e Jade ficaram noivos pela primeira vez em setembro de 2019, quando o cantor pediu a mão da amada durante um passeio de balão. Em julho deste ano, o casal revelou a gravidez da primeira filha, que se chamará Serena.

A esposa de Luan Santana está na reta final da gravidez e deve dar à luz em janeiro de 2025. Em outubro, Jade se mudou oficialmente para a casa do artista, localizada em São Paulo. Recentemente, a influenciadora digital compartilhou com o público detalhes da decoração minimalista de Natal da residência.

No lugar dos tradicionais enfeites coloridos, Jade Magalhães escolheu adereços em acrílico. "Nossa árvore natalina pronta e o espírito natalino tomando conta da casa. Do jeitinho que eu queria: clean e brilhante!", escreveu ela na legenda da postagem.

Luan Santana revela como descobriu a gravidez de Jade Magalhães

O cantor Luan Santana está contando os dias para a chegada de sua primeira filha com Jade Magalhães! Recentemente, o artista participou do podcast 'PodPah' e abriu o coração ao falar sobre a nova fase de vida do casal.

Ao longo do bate-papo descontraído com os apresentadores, Luan contou qual foi sua reação ao descobrir a gravidez da esposa. De acordo com o cantor sertanejo, ele acreditou que Jade estava brincando ao revelar a novidade.

"Ela entrou no carro, estávamos chegando no condomínio, e aí ela falou assim: ‘Comprei um teste, fiz e deu positivo. Estou grávida’. Eu falei: ‘Ah, para de zoar’. Ela riu na hora", iniciou o famoso. Em seguida, Luan Santana contou que a companheira preparou uma surpresa para entregar durante o anúncio.

"Ela pegou uma caixinha, colocou na cama, eu abri e tinha dois sapatinhos. Eu falei: ‘Nossa, olha o nível que chegou a zoação, até comprou [o sapato]’. Aí ela disse que era sério e começou a cair minha ficha. Abracei ela e choramos", declarou.

