Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante se casa com Cristiano em cerimônia religiosa

Tom Cavalcante surge orgulhoso ao levar a filha caçula, Maria Cavalcante, ao altar para o casamento com o cantor Cristiano, da dupla com Jonatha

Chegou a grande noite do casamento de Maria Cavalcante e Cristiano! A filha de Tom Cavalcante e o cantor sertanejo oficializaram a união na noite deste sábado, 29, com cerimônia religiosa na Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, São Paulo.

A cerimônia aconteceu com decoração clássica na igreja, repleta de flores brancas. A noiva entrou na cerimônia sendo levada pelo seu pai e usando um vestido branco de princesa. Enquanto isso, o noivo entrou na igreja com sua mãe, que usava um vestido vermelho.

Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

Tom Cavalcante leva a filha, Maria Cavalcante, ao altar para o casamento com Cristiano

Tom Cavalcante leva a filha, Maria Cavalcante, ao altar para o casamento com Cristiano

Tom Cavalcante leva a filha, Maria Cavalcante, ao altar para o casamento com Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Totonho Laprovitera (@totonho_laprovitera)

Leia também: Veja os looks dos famosos para o casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

O casamento civil de Maria Cavalcante

Filha caçula do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcanteoficializou a união com o cantor sertanejoCristiano Deyvid no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano.

Leia também: Tom Cavalcante reflete sobre casamento da filha caçula: "Turbilhão de emoções"