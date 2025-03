Ana Maria Braga vai se casar pela 5ª vez, diz colunista

Ana Maria Braga começa os preparativos para se casar com Fábio Arruda em breve, diz colunista. Saiba mais sobre o casamento

A apresentadora Ana Maria Braga deve se casar pela quinta vez em breve! De acordo com o Portal Leo Dias e a colunista Fábia Oliveira, a estrela da Globo já iniciou os preparativos para se casar com o ex-diretor Fábio Arruda. A cerimônia deve acontecer no dia 4 de julho no sítio dela no interior de São Paulo.

A publicação informou que os detalhes da cerimônia ainda são mantidos em sigilo pelo casal, mas eles já começaram a fazer os convites para amigos famosos, como Xuxa, Sabrina Sato, Ivete Sangalo, Luciano Huck e Angélica. A celebração deve acontecer no final da tarde com a presença de cerca de 200 convidados.

Vale lembrar que Ana Maria e Fábio se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. Hoje em dia, ele é responsável por cuidar das redes sociais da namorada. Eles assumiram o romance em janeiro de 2023, mas os rumores começaram meses antes disso.

Como Ana Maria Braga e Fábio Arruda se conheceram?

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria Braga revelou como conheceu o companheiro, Fábio Arruda. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora.

"Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou Ana Maria Braga. Ao longo da conversa com Serginho Groisman, a veterana contou o que mais acha importante em um relacionamento.

"Além de obviamente gostar da outra [pessoa], né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. [...] Ele é muito parceiro, 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro", declarou a apresentadora.

Quem é o namorado de Ana Maria Braga? Conheça Fábio Arruda

Bastante discreto, Fábio Arruda tem um perfil trancado no Instagram, onde conta com menos de 300 seguidores. Atualmente, ele atua nos bastidores do 'Mais Você', apresentado diariamente por Ana Maria Braga.

Antes disso, Fábio fez parte da área de esportes da TV Globo, onde trabalhou como editor de imagens. Como possui rede social privada, o jornalista costuma fazer raras aparições em fotos publicadas pela apresentadora em datas especiais.

