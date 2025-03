Grávida, Maria Cavalcante aposta em vestido de noiva clássico para seu casamento

Filha caçula de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante se casou grávida com o cantor Cristiano na noite deste sábado, 29, com vestido de noiva clássico. Veja as fotos

Filha caçula do humorista e apresentador Tom Cavalcante, a jovem Maria Cavalcante está oficialmente casada! Neste sábado, 29, ela se casou no religioso com o cantor sertanejoCristiano, da dupla com Jonatha. Para sua grande noite, a morena, que está grávida pela primeira vez, escolheu um vestido de noiva clássico.

Esperando o nascimento da primeira filha, Maria disfarçou a barriguinha de grávida com um vestido de noiva clássico e sofisticado. Ela apostou em um modelito branco com estilo de princesa. O look teve saia rodada, bordados com pedrarias brilhantes na parte de cima e mangas compridas com renda bordada.

Para completar o visual, Maria escolheu um buquê de flores brancas e fez um penteado preto com direito a véu e grinalda.

Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela revelou que está grávida da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella. Agora, em março, os dois se casaram no religioso.

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

O casamento civil de Maria Cavalcante

Filha caçula do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcanteoficializou a união com o cantor sertanejoCristiano Deyvid no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano.