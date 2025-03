Franciny Ehlke faz festa intimista para celebrar seu noivado com bilionário

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke celebrou seu noivado com o seu sócio, o bilionário Tony Maleh,neste sábado, 29

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke celebrou seu noivado com o seu sócio, o bilionário Tony Maleh,neste sábado, 29. Os dois promoveram um jantar que contou com a presença da família e amigos. E ela usou as redes sociais para compartilhar momentos da noite especial.

Para a celebração, a noiva apostou em um vestido midi branco, scarpin branco e completou o look com joias. Já o noivo escolheu uma camisa branca e uma calça cinza. "Nosso jantar de noivado. Não sei se estou vivendo ou sonhando, vou casar com o amor da minha vida. estou vivendo o que sempre sonhei ao lado do meu parceiro. Te amo meu amor, pra sempre!!!", declarou ao compartilhar os registros.

E ela mostrou parte de seu discurso para os convidados. "Queria dizer que estou muito feliz em estar aqui, unindo nossas duas famílias. Você é muito importante para mim e a sua família agora é a minha, e a minha é a sua. Pra mim é muito especial estar fazendo esse jantar para celebrar nosso amor que é tão verdadeiro, tão puro", falou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Franciny Ehlke (@francinyehlke)

Pedido de noivado

O casal está junto desde novembro, mas tornou o relacionamento público apenas em janeiro. Em fevereiro, ela anunciou o noivado e exibiu um deslumbrante anel de diamante. “Eu disse... sim. O 'sim' mais certo da minha vida, ao seu lado", falou.

De acordo com a revista Quem, a joia escolhida por Tony é um anel de ouro branco 9k, com um diamante central de 0.3 quilates e mais 35 pedras de brilhante incrustadas no aro. O acessório, da marca Glamira, está avaliado em R$5,1 milhões.

Recentemente, ela compartilhou que ganhou um helicóptero de presente do noivo. "Achei que eu já tinha ganhado meu presente de aniversário semana passada, hoje o Momô vem com essa. Não tenho legenda para esse post, e nem palavras para agradecer… só sei que agora eu tenho um HELICÓPTERO e vou sair voando por aí!!! TE AMO MEU AMOR", disse ela na legenda.

Leia também: Quem é o noivo de Franciny Ehlke? Conheça o bilionário Tony Maleh