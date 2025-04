Claudia Ohana ostenta corpo escultural com look cavado: 'Maravilhosa'

A atriz Claudia Ohana arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar fotos renovando o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro

Claudia Ohana movimentou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

A atriz aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em uma praia, e chamou ao ostentar seu corpaço enquanto fazia várias poses. Para o momento de lazer, que contou com a companhia de uma amiga, a famosa surgiu usando um maiô cavado e um chapéu.

"Sol no rosto, pé na areia e alma leve… de volta ao meu lugar e hoje com esse dia lindo em boa companhia! I love Rio", escreveu Claudia na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Uau... um espetáculo", escreveu outra. "Sempre encantadora", afirmou um fã. "Eternamente linda", falou mais um.

Confira:

Vale lembrar que Claudia Ohana completou 62 anos no dia 6 de fevereiro. Nascida no Rio de Janeiro, a famosa tem veia artística na família: além de pais envolvidos com a arte, Claudia é meia-irmã de João Emanuel Carneiro, famoso autor de novelas, e tem filha atriz. Saiba mais!

Claudia Ohana revela seu verdadeiro nome e explica sobrenome 'emprestado'

A atriz Claudia Ohana, de 62 anos, revelou que seu nome de registro é diferente de como é chamada artisticamente. Na verdade, ela se chama Maria Claudia Silva Carneiro. Inclusive, esta é a forma em que a sua família ainda refere a ela: Maria Claudia.

Já o sobrenome, Ohana, ela passou a adotar em sua carreira como atriz. A escolha é uma homenagem à mãe, Nazareth Ohana, que morreu quando ela tinha apenas nove anos. "[O sobrenome] era da minha mãe, da minha família. É muito lindo, eu quis fazer essa homenagem para ela. Esse poder vem aí", contou em entrevista ao podcast Bonita de Pele. Veja a declaração completa!

