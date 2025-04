Karoline Lima compartilha momento fofo da filha: 'Ônibus é minha favorita'

A influenciadora Karoline Lima publicou um vídeo de sua filha Cecília, de 2 anos, pronunciando palavras difíceis; confira!

Karoline Lima, de 29 anos, surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo de sua filha, Cecília, de 2 anos, pronunciando palavras difíceis. A menina é fruto do relacionamento de dois anos entre a influenciadora e o jogador de futebol Éder Militão.

Cecília participou de uma dinâmica em que teve que dizer o nome dos objetos que lhe foram mostrados. O momento foi registrado e gerou muita fofura e diversão, com a pequena dizendo "Amino" para se referir a ônibus, "Livulu" em vez de livro, e "Helitoptulu" no lugar de helicóptero.

A influenciadora escreveu na legenda: “Ônibus é minha favorita agora” . Os internautas ficaram encantados e encheram os comentários de elogios. A avó de Cecília, Auri Lima, escreveu: “Oh meu Deus, coisa linda vovó!!!! Deus te cubra de bênçãos e saúde, minha netinha linda”. Um seguidor comentou: “Calma aí, tempo!”, enquanto outros disseram: “Um encanto”.

Confira o momento fofo registrado por Karoline Lima:

Polêmica sobre o brinquedo que Cecília ganhou de presente

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 600 mil seguidores. Recentemente, a digital influencer publicou um vídeo em que sua filha Cecília, de dois anos, aparece brincando com uma moto do Flamengo. A menina é fruto do antigo relacionamento dela com Éder Militão.

O post gerou polêmica, já que Léo Pereira, jogador do Flamengo e namorado de Karoline, tem dois filhos: Helena, de quatro anos, e Matteo, de três, do seu relacionamento com Tainá Castro.

Karoline abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada se apenas Cecília ganhou o presente. A famosa explicou que o clube de futebol deu uma moto para cada jogador, independente da quantidade de filhos.

