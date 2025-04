Nicolas Prattes e Sabrina Sato aparecem em vídeo 'sugestivo' durante lua de mel

O ator Nicolas Prattes e a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, chamam a atenção ao aparecer 'bem à vontade' em novo registro da lua de mel

Nesta terça-feira, 1, o ator Nicolas Prattes e a esposa, a apresentadora Sabrina Sato, surgiram 'bem à vontade' em um vídeo publicado nos stories do perfil da famosa no Instagram . Isso porque os dois aparecem sem nenhum traje em registro tirado durante a lua de mel do casal na ilha de Desroches, no Oceano Índico.

Na imagem, é possível ver Sabrina cobrindo os seios com o cabelo. Outro vídeo publicado pela apresentadora mostra o casal na piscina do hotel onde estão hospedados, exibindo apenas do abdômen pra cima. Confira:

Sabrina Sato mostra aliança de casamento com Nicolas Prattes

Sabrina Sato embarca na lua de mel com o marido, o ator Nicolas Prattes após oficializarem a união em janeiro deste ano. O casal, que viveu uma rotina intensa com as gravações da novela Mania de Você e o Carnaval, viajaram para a África.

Na última quinta-feira, 27, inclusive os pombinhos posaram juntos e mostraram as alianças luxuosas em uma publicação nas redes sociais.

Nas imagens compartilhadas, os dois aparecem em clima de romance em meio as paisagens paradisíacas do local. Confira!

Leia também: Sabrina Sato reage ao ver cena de Taís Araujo em Vale Tudo: 'Impactada'