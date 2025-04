Boxeador morre aos 40 anos após desmaiar durante luta

O boxeador profissional nigeriano Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, de 40 anos, morreu no último sábado, 29, após desmaiar no ringue em Acra, Gana

O boxeador profissional nigeriano Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, de 40 anos, morreu no último sábado, 29, após desmaiar no ringue durante uma luta na categoria meio-pesao, em Acra, Gama .

Gabriel já foi campeão nacional e da África Ocidental e enfrentava o boxeador ganês Jon Mbanugu pela Liga Profissional de Boxe de Gana. A luta acontecia na Bukom Boxing Arena quando, no terceiro round, o nigeriano recuou e caiu. No momento da queda, ele não tinha recebido nenhum golpe.

Socorrido no ringue, ele precisou ser levado às pressas ao hospital, onde foi declarado morto 30 minutos após a chegada. Ele havia conquistado um histórico profissional de 23 lutas, com 13 vitórias e 8 derrotas.

O secretário do Conselho de Controle de Boxe da Nigéria (NBBC), Remi Aboderin, declarou à BBC Sport Africa que está “devastado” com a perda e definiu o lutador como “destemido” e um verdadeiro “guerreiro do ringue”.“Isso não era algo que esperávamos. Vamos cumprir com a nossa responsabilidade e garantir apoio à família”, disse.

De acordo com o portal DW, a Autoridade de Boxe de Gana (GBA) informou que Olanrewaju havia sido “declarado apto clinicamente pela NBBC” e que, por isso, “a luta internacional foi sancionada e aprovada”. No entanto, Remi afirmou ao jornal nigeriano The Punch, na última segunda-feira, 31 que o conselho não havia aprovado o confronto.

“[Olanrewaju] teve nossa autorização para lutar em Gana, em uma luta que estava prevista para acontecer na sexta-feira”, afirmou o secretário. “Infelizmente, fizeram a pesagem na quinta-feira e ele foi considerado acima do peso, sendo informado de que o adversário que enfrentaria não era da mesma categoria”.

Aboderin disse que o atleta já estava voltando para Nigéria, mas decidiu ficar. Segundo ele, Gabriel “devia dinheiro a muitas pessoas” . Foi aí que surgiu a nova luta, no sábado, contra um adversário de outra categoria sem tempo de preparação e sem aval do NBBC.

“Eles ligaram para o casamenteiro de lutas, que o informou sobre uma luta na noite de sábado, mas nós não demos aprovação para isso”, explicou Remi.

