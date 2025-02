Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante se casa no civil com cantor sertanejo

Maria Cavalcante, filha caçula de Tom Cavalcante, oficializou a união com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid em uma cerimônia no civil

Filha caçula do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcante oficializou a união com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid neste sábado, 8, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano. Por meio das redes sociais, a herdeira caçula do humorista mostrou detalhes do convite enviado a um dos padrinhos do casamento, Jonatha Keven, dupla sertaneja do noivo.

Além de Maria, Tom Cavalcante também é pai de Ivens e Ivete, frutos da antiga união com Zélia Maria Queiroz, com quem foi casado entre 1984 e 1993. Os irmãos mais velhos da noiva também estiveram presentes no casamento da caçula com Cristiano.

Arraste para o lado e confira as fotos do casamento de Maria e Cristiano:

Tom Cavalcante revela como é a relação com o genro

Recentemente, Tom Cavalcante (62) esteve em Goiânia para dirigir o DVD da dupla Jonatha e Cristiano. Pai de Maria, ele é sogro de Cristiano, cantor que está de casamento marcado com a influenciadora. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador do Acerte ou Caia abre o jogo sobre a relação com o genro e revela como é trabalhar em família.

"Comungamos do mesmo propósito de trabalharmos juntos com muito profissionalismo para entregarmos o melhor ao Brasil. Cristiano, noivo da Maria, é cantor e faz dupla com o Irmão Jonatha. Jonatha e Cristiano! No instante que conheci o trabalho deles fiquei verdadeiramente impressionado com o talento dos dois, mas percebi a necessidade de dar um impulso nacional para que o Brasil possa fazê-los acontecer!", reconhece; confira o bate-papo completo com Tom Cavalcante!

