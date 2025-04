BBB 25: Delma diverte aliadas com comentário sobre namorado de Vitória Strada

Em bate-papo na área externa da casa, Dona Delma divertiu as aliadas ao fazer elogios a Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada; assista

Na tarde desta terça-feira, 1, Dona Delma arrancou risadas das aliadas na área externa da casa. Em conversa com Daniele Hypolito e Vitória Strada, a sogra de Guilherme fez diversos elogios a Daniel Rocha, namorado da atriz, divertindo as aliadas.

Durante o bate-papo, a ginasta contou como conheceu seu marido, Fábio Castro. "E você e Daniel, como se conheceram?", perguntou para Vitória, que logo começa a contar como conheceu o parceiro.

"Ele é um fofo, né?", ressaltou Delma. "Ele é um gato.", completou.

"Ele é um gato, e ele é muito...Ele é um fofo", confirmou a namorada do ator. "E aquele corpão todinho?", questionou a pernambucana.

"Eu te amo, mulher! Você não existe", declarou Vitória Strada, aos risos. "Que homem é aquele", completou Delma.

"Daniel, se tiver Anjo ainda e eu pegar, faz o vídeo sem camisa para Del ver", brincou a atriz. "Não faça não, pelo amor de Deus. Estou suando já", brincou a pernambucana.

Delma pede para sair do reality show

Confinada no BBB 25, da Globo, Dona Delma não aguenta mais ficar no reality show e pediu para sua filha, Leticia, tomar uma atitude para tirá-la de lá. No moemnto, ela estava no paredão contra Vinicius e Eva, eliminada no domingo, 30. Porém, Delma torcia para ser a eliminada da vez.

Em uma conversa com Vinicius no sábado, 29, ela demonstrou o desejo para que sua filha peça para que as pessoas votem para ela ser eliminada. "Deus sabe que eu preciso voar. Eu dou na c*ra de Letícia (filha dela), ela vai ver, ela sabe. Ela não tá doida não, que ela sabe que eu tô magra, ela sabe o que tá acontecendo comigo! Ela sabe, então ela procure me tirar daqui", disse ela, e completou: "Ela pode fazer um mutirão pedindo que estou doente. Me tire daqui de dentro, eu tô com depressão".

Então, Vinicius rebateu: "O povo tá vendo a senhora doente, sasaricando, passando pra cima de Cauã Reymond, olha! Nem brinque com isso, coisa feia." Mesmo assim, ela insistiu: “Eu tô. Eu sei, Vini.”

Com isso, ele afirmou: "Ô gente, não dá não pra mandar um pó pra essa senhora aqui, pra ela passar na cara? Nossa festa hoje, que ninguém sabe se vai estar aqui semana que vem, se o povo vai deixar a gente ficar aqui. Inclusive, pede pro povo votar pra gente ficar aqui, viu. Bora, pede sim, abre a boca, pede."

Porém, ela se recusou a pedir para continuar no programa. “Pra você ficar. Letícia conhece a mãe dela. Sabe que passarinho não pode ficar muito tempo preso", disse ela. Para ajudá-la, Vinicius lembrou do objetivo dela no programa de TV. “Mas a mãe dela que tá aqui pra ganhar o dinheiro, a mãe dela e o marido. Dois é melhor que um", afirmou. Mas Delma estava irredutível. “Melhor ficar só ele", afirmou. Então, Vinicius finalizou: “Só de pirraça, você vai ficar".

