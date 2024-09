Filha de Tom Cavalcante assume namoro com sertanejo; veja quem é

Aos 24 anos, filha de Tom Cavalcante assume relacionamento com cantor sertanejo ao surgir em fotos com ele na rede social

A filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante, de 24 anos, está namorando um cantor sertanejo. Nos últimos dias, a jovem assumiu o novo relacionamento ao surgir em fotos com ele e revelou que está um relacionamento com Cristiano Deyvid, da dupla Jonathan & Cristiano.

Juntinhos e curtindo a paixão, eles surgiram em clima de romance, trocando declarações na rede social. Nos registros, o novo casal apareceu pronto para sair e apareceram em um local de show curtindo a noite.

"Ser feliz na felicidade do outro, eis uma das mais autênticas formas de amar", escreveu o artista. "Essa letra resume tudo", falou Cristiano ao postar um vídeo com música ao lado da herdeira do apresentador.

É bom lembrar que a filha de Tom Cavalcante tem um canal no YouTube e além disso, ela é atriz e já fez aula de Teatro com a ex-BBB Beatriz Reis. "Eu lembro desse dia. Foi em 2016, quando meu pai fez um show em São Paulo. Estudamos na mesma turma de teatro. Eram aulas todos os sábados, o dia todo", disse ela à Quem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Deyvid (@cristiano_jec)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Deyvid (@cristiano_jec)

Tom Cavalcante fala da morte da sogra

O humorista Tom Cavalcante usou as redes sociais para falar sobre a saudade que sente da sogra, Suzana Lamounier, que morreu há um mês em decorrência de um câncer.

Em seu perfil no Instagram, ele recordou algumas fotos com ela e recordou o período em que a mãe de sua esposa realizava as sessões de quimioterapia. "Um mês que Suzana, minha sogra, saiu de nossas vidas!", começou.

"Nesse meu post celebro na sua plenitude a nova forma de convivermos através da sua memória como se aqui ela estivesse numa relação espiritual e continua de puro amor! Suzana como um rio caudaloso e perene, segue nos preenchendo com seus exemplos que só nos falam de evolução humana. Pense numa mulher forte, destemida e preparada para encarar grandes dificuldades sem fazer alardes ou incomodar os outros a sua volta!", acrescentou. Saiba mais aqui.