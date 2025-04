BBB 25: Diego Hypolito reflete sobre reta final do reality show

Em conversa com os aliados, Diego Hypolito confessou o sentimento de estar no Paredão na reta final do BBB 25: "Mais ansioso do que da outra vez"

No dia de eliminação, Diego Hypolito e Vinícius bateram um papo com Guilherme na área externa da casa. Enfrentando Vilma no Paredão, os dois refletiram sobre a trajetória no jogo e compartilharam seus sentimentos sobre a disputa nesta terça-feira, 1º.

"Hoje estou mais ansioso do que da outra vez", confessou o ginasta. Guilherme, por sua vez, tentou tranquilizá-lo, afirmando estar "mais confiante".

"Eu estou igual, estou com medo. Não sei se é porque eu não tive tempo de digerir que saí de um e entrei no outro. Não é nem dizer que estou em Paredão seguido. Eu não saí do Paredão, e continuei no Paredão", analisou Vinícius.

Na sequência, Diego refletiu sobre estar no Paredão faltando apenas 21 dias para a Final do BBB 25. "Não é como se no início isso não fosse especial. Mas agora, para mim, está sendo melhor do que era antes", disse ele.

"Falta muito pouco, saber que todos nós conseguimos chegar até aqui, e saber de tudo que cada um teve que enfrentar, né... saber que a gente está aqui entre os 11 melhores", completou o ginasta. "A gente deu nosso melhor sempre", garantiu Vinícius.

Medo

O 12º paredão do BBB 25 tem mexido bastante com as emoções dos brothers. Na madrugada desta terça-feira, 1º, Diego Hypolito, que enfrenta a berlinda da semana ao lado de Vinicius e Vilma, caiu no choro ao fazer um breve desabafo com a irmã, Daniele Hypolito.

O ex-ginasta relatou que seu maior medo atualmente é acabar saindo do programa. "Eu me sinto um super vitorioso de estar aqui, mas eu não quero sair", declarou Diego em meio às lágrimas. Daniele, por sua vez, tentou acalmá-lo: "E não vai. Está na mão de Deus e do público", disse a sister.

"Quero muito conquistar o sonho da mãe. Só choro nesse programa", lamentou Diego Hypolito. O brother finalizou o assunto pedindo para que o público o deixe dentro do reality show. "Brasil, vota, por favor. Me ajuda a realizar meu sonho, que é nosso sonho", concluiu.

Vale lembrar que o brother escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do país será revelado na edição ao vivo desta terça-feira, 1º. Sob o comando de Tadeu Schmidt, o BBB 25 começa logo após a exibição do segundo capítulo do remake de 'Vale Tudo'.

Leia também:BBB 25: Diego Hypolito aconselha Renata após eliminação de Eva