Maria Cavalcante e Cristiano: Assista ao vídeo oficial do casamento

Filha do humorista e apresentador Tom Cavalcante, a jovem Maria Cavalcanteoficializou sua união com o cantor sertanejoCristiano, da dupla com Jonatha, neste sábado, 29, com cerimônia religiosa na Igreja de Santa Teresinha, em Higienópolis, São Paulo. Agora, um vídeo oficial da celebração foi compartilhado nas redes sociais.

O registro compartilhado por Tom Cavalcante em uma publicação conjunta com a filha e o genro traz imagens da cerimônia de casamento, com direto a entrada da noiva e a emoção dos pombinhos. Logo depois, o vídeo mostrou detalhes de como foi a cerimônia e um beijo apaixonado do casal.

"Deus de amor seja louvado pela graça de agora pertencerem um ao outro de espírito e coração!", disse o humorista ao compartilhar o vídeo do momento especial. Nos comentários, os internautas deixaram elogios e desejaram felicidades.

A cerimônia aconteceu com decoração clássica na igreja, repleta de flores brancas. Para sua grande noite, Maria, que está grávida pela primeira vez, escolheu um vestido de noiva clássico e e sofisticado. Ela apostou em um modelito branco com estilo de princesa. O look teve saia rodada, bordados com pedrarias brilhantes na parte de cima e mangas compridas com renda bordada.

Para completar o visual, Maria escolheu um buquê de flores brancas e fez um penteado preto com direito a véu e grinalda. Ela entrou na cerimônia sendo levada pelo seu pai. Enquanto que o noivo entrou na igreja com sua mãe, que usava um vestido vermelho.

Vale lembrar Maria e Cristiano assumiram o namoro em setembro de 2024. Em fevereiro, os dois se casaram no civil em uma cerimônia no apartamento da família dela. Poucos dias depois, ela anunciou a gravidez da primeira filha deles, que vai se chamar Antonella.

