BBB 25: Renata desabafa sobre o jogo: 'Será que estamos do lado errado?'

Abalada após a eliminação de Eva no último paredão do BBB 25, Renata questionou seus movimentos no jogo ao conversar com Maike

A eliminação de Eva no último paredão do BBB 25 deixou Renata bastante abalada. Em conversa com Maike na tarde desta terça-feira, 1º, a sister fez um desabafo sobre como está se sentindo após os últimos acontecimentos no reality show.

"Para mim também, no paredão passado a Eva ficaria. Mas, por algum motivo, o Brasil preferiu que ela saísse", lamentou a bailarina. "Aí eu fico me perguntando isso, será que a gente está do lado errado? Só sei que eu estou cansada. Será que estamos do lado errado? Eu não consigo ver... Meu emocional já está assim...", desabafou a sister.

Após a eliminação de Eva, Renata caiu no choro ao conversar com Maike. "Não é possível, não é possível, não é possível que eu esteja errada. Não é possível que a gente esteja errada. Não é possível. É isso que me deixa triste. O que foi que a Eva fez para alguém aqui? Eu não desconsidero as coisas que a gente viveu aqui dentro... Mas da Del [Delma]... Eu não entendo", falou a loira, que revelou temer que sua participação na Vitrine do Seu Fifi possa ter motivado a eliminação da amiga.

Renata detona Vinícius

Na tarde desta terça-feira, 1º, na área externa da casa, Renata conversou com Vilma sobre o jogo e aproveitou para expor sua opinião em relação aos posicionamentos de Vinícius no BBB 25.

"Agora ele está querendo mirar todas as armas em mim", analisou a cearense, que recordou quer antes os alvos do baiano era Maike e Eva, a última eliminada do reality show. "Ele veio, mirou todas as armas no Maike, aí mira todas as armas em você, depois mirou todas as armas na Eva", comentou. "Aí quando as armas viraram para ele, ele está só colhendo os frutos dos alvos que ele plantou", ressaltou a bailarina. Confira a conversa completa!

