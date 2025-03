Casamento de Ana Maria Braga deve acontecer em capela que ela mostrou na TV, diz jornal

Ana Maria Braga deve se casar em capela de sua fazenda, que foi construída após promessa e já apareceu na TV

A apresentadora Ana Maria Braga já está envolvida com os preparativos do seu casamento com o jornalistaFábio Arruda. Os dois estão juntos há cerca de 3 anos e devem se casar em breve. Tanto que o local da união já foi escolhido.

De acordo com o Jornal Extra, Ana e Fábio devem se casar na capela na fazenda dela no interior de São Paulo. A capela é uma homenagem da comunicadora para Nossa Senhora de Fátima, de quem ela é devota. O local ficou pronto durante a pandemia e é o abrigo para as mais de 400 imagens de santos que ela ganhou ao longo de usa vida.

Em reportagens na TV Globo, Ana Maria já mostrou a capela, que foi construída como uma promessa para Nossa Senhora.

Hoje em dia, Fabio Arruda é responsável por cuidar das redes sociais da namorada. Eles assumiram o romance em janeiro de 2023, mas os rumores começaram meses antes disso.

Como Ana Maria Braga e Fábio Arruda se conheceram?

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, Ana Maria Braga revelou como conheceu o companheiro, Fábio Arruda. Segundo o relato da apresentadora do 'Mais Você', os dois se encontraram pela primeira vez nos corredores da emissora.

"Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou Ana Maria Braga. Ao longo da conversa com Serginho Groisman, a veterana contou o que mais acha importante em um relacionamento.

"Além de obviamente gostar da outra [pessoa], né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. [...] Ele é muito parceiro, 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro", declarou a apresentadora.