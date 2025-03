Veja os looks dos famosos para o casamento de Maria Cavalcante e Cristiano

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante se casa com o cantor sertanejo Cristiano neste sábado com a presença de convidados famosos. Veja os looks das celebridades

Filha do humorista e apresentador Tom Cavalcante, a jovem Maria Cavalcante se casa com o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Jonatha, neste sábado, 29, em São Paulo. A cerimônia religiosa aconteceu em uma igreja católica em bairro nobre da capital paulista e contou com a presença de vários convidados famosos.

Entre os presentes estavam: Elaine Mickely e Cesar Filho, Magda Colares, Andrea Guimarães, Camilla Camargo e Mafe Nóbrega.

As celebridades capricharam na escolha dos looks para a noite especial. Elaine Mickely apostou em um vestido azul com os olhos à mostra. Por sua vez, a atriz Camilla Camargo surgiu deslumbrante com um vestido vermelho com fenda central. A artista plástica Magda Colares, que é ex-mulher de Faustão, investiu em um vestido rude com bordados de flores. E a influencer Mafe Nóbrega, que é filha do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, surgiu com um vestido rosa com saia em camadas.

Maria e Cristiano já são casados no civil e esperam o nascimento da primeira filha, que vai se chamar Antonella.

Veja as fotos abaixo:

Leonardo Lopes e Camilla Camargo - Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Andréa Guimarães - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Magda Colares e acompanhante - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Enrico Lima - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Elaine Mickely e Luma Cesar - Foto: Reprodução / Instagram

Tirullipa e família - Foto: Brazil News

Maria Cavalcante fala sobre casamento no dia de seu aniversário

Maria Cavalcante, filha caçula do apresentador Tom Cavalcante com Patrícia Lamounier, se casou no civil com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. A influenciadora escolheu um vestido da grife Isabella Narchi para o grande dia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a recém-casada conta que escolheu o dia do seu aniversário para oficializar a união com o amado. A cerimônia no religioso vai acontecer em março e vai reunir amigos e familiares. "Escolhemos o dia 8 para o nosso casamento civil, que também é o dia do meu aniversário, para celebrar duas alegrias em uma única ocasião. Com tantos eventos neste início de ano, precisávamos otimizar o tempo, especialmente com a proximidade do nosso casamento religioso e da festa no próximo mês. Além disso, ainda teremos o lançamento do DVD do meu marido, tornando nossa agenda ainda mais intensa para tantos momentos especiais", conta. Confira a entrevista completa!

