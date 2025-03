Veja o bolo de casamento sofisticado de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid

Filha de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante e o noivo, Cristiano Deyvid, escolheram um bolo de casamento sofisticado e com as iniciais do casal

O casamento de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid agitou as redes sociais e a noite paulistana neste final de semana. Os dois se casaram em uma cerimônia luxuosa na igreja na noite de sábado, 29, e celebraram com seus convidados em uma festa gigante.

Filha de Tom Cavalcante, Maria e seu noivo, Cristiano, escolheram a decoração clássica para a grande noite deles. Inclusive, o bolo de casamento chamou a atenção pelo estilo sofisticado.

O bolo foi feito em cinco andares e enfeitado com flores de açúcar. Além disso, os noivos escolheram decorar o bolo com as iniciais do casal de forma discreta e em alto relevo. A área dos doces foi decorada com muitas flores formando arranjos elegantes e que deram um toque romântico ao evento.

Veja as fotos abaixo:

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Reprodução / Instagram

Vestido de noiva de Maria Cavalcante

Filha caçula do humorista e apresentador Tom Cavalcante, a jovem Maria Cavalcante está oficialmente casada! Neste sábado, 29, ela se casou no religioso com o cantor sertanejoCristiano, da dupla com Jonatha. Para sua grande noite, a morena, que está grávida pela primeira vez, escolheu um vestido de noiva clássico.

Esperando o nascimento da primeira filha, Maria disfarçou a barriguinha de grávida com um vestido de noiva clássico e sofisticado. Ela apostou em um modelito branco com estilo de princesa. O look teve saia rodada, bordados com pedrarias brilhantes na parte de cima e mangas compridas com renda bordada.

Para completar o visual, Maria escolheu um buquê de flores brancas e fez um penteado preto com direito a véu e grinalda.

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

Casamento de Maria Cavalcante e Cristiano - Foto: Andy Santana e Patrícia Devoraes/Brazil News

