No próximo sábado, 29, Maria Cavalcante, filha caçula de Tom Cavalcante, celebrará seu casamento religioso com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. Em entrevista à Quem, o humorista falou sobre a emoção de levar a filha ao altar , fruto de seu casamento com Patrícia Lamounier, e detalhou a relação com o genro.

"É um turbilhão de emoções habitando nesse pai coruja. Ao mesmo tempo, estou feliz por ela ter encontrado o seu maridão dos sonhos! Na cerimônia, vou tentar dar uma de durão", confessou ele sobre conter as lágrimas no grande dia.

E tudo fica ainda mais emocionante por Maria estar grávida da primeira neta de Tom. O artista já é avô de Daniel, filho de sua primogênita, Ivete. "Estou na primeira série do curso de avô com a chegada do Daniel e agora a Antonella. Vou ter que entrar no intensivão para dar conta", brincou.

Ainda durante o bate-papo, o humorista destacou como é a relação com o genro. Além do âmbito pessoal, ele é empresário da dupla que Cristiano tem com o irmão Jonathan. Ambos foram criados em um lar de artistas circenses. "Cristiano é muito leve de lidar! Ele é um ser humano leve e agradável. Tem valores que me ganharam. Fico horas conversando com ele sobre as nossas histórias engraçadas do nordeste. A vida dele de circo é um filme pronto. Nessas nossas conversas, aproveito para ensiná-lo a conhecer as delícias do vinho e seus benefícios (risos)", declarou Tom Cavalcante.

Tom Cavalcante revela qual é o nome da neta

O apresentador e humorista Tom Cavalcante está na contagem regressiva para ter a neta caçula nos braços. Recentemente, ele revelou qual é o nome da bebê, que é filha de Maria Cavalcante e Cristiano.

Em um post nas redes sociais, Tom revelou que a neta vai se chamar Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da neta na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom. Na legenda, o avô coruja disse: “Quem ama cuida! É o milagre da vida e a nossa gratidão a Deus! Antonella está firme e forte na sua concepção”.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como “valioso, inestimável” e “alimentado de flores”. É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

