Médica alerta sobre diagnóstico de Raissa, do BBB 25: 'É um dos principais causadores'

No BBB 25, Raissa precisou de atendimento médico urgente e recebeu diagnóstico preocupante

Na primeira semana do BBB 25, Raissa Simões (19) teve uma crise alérgica ao comer camarão durante uma festa na casa mais vigiada do Brasil. Ela foi levada ao confessionário pelos colegas de confinamento para receber atendimento médico urgente.

No reality show, a artista circense relatou sintomas como dificuldade para respirar e tosse. A reação ao alimento correu quase que de forma instantânea, o que provocou uma correria para socorrer a jovem. Seu pai, Edy Simões (42), entrou em desespero e foi amparado pelos concorrentes.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, que explica os perigos de consumir camarão frequentemente. Ela também destaca os riscos e revela o motivo de tanta gente ter alergia ao alimento.

"O camarão é um dos principais causadores de alergias alimentares no mundo. Ele contém uma proteína chamada tropomiosina, que é altamente alergênica. Muitas pessoas possuem sensibilidade imunológica a essa proteína, e por isso têm reações ao consumir crustáceos como camarão, lagosta e caranguejo", diz.

"As reações podem variar de leves a graves. Entre os sintomas estão coceira, urticária, inchaço, dor abdominal, vômito, diarreia, chiado no peito, falta de ar e, em casos mais graves, anafilaxia — uma reação sistêmica com risco de morte", complementa.

O atendimento médico rápido faz toda diferença no controle da crise alérgica. Algumas pessoas apresentam inchaço e manchas vermelhas espalhadas pelo rosto, o que pode indicar uma fatalidade se não for tratada com urgência.

"Internações podem ocorrer, especialmente se houver envolvimento respiratório ou cardiovascular. Ao menor sinal de reação alérgica, é fundamental procurar um serviço de emergência, principalmente se houver dificuldade para respirar, sensação de garganta fechando ou queda de pressão", destaca.

No caso da ex-BBB, ela recebeu atendimento médico e conseguiu retornar à casa minutos depois. Não houve a necessidade de encaminhá-la ao hospital para um tratamento mais intensivo.