Por que Zezé Di Camargo passou o Ano Novo longe da filha recém-nascida?

Graciele Lacerda revela o motivo da ausência do marido, Zezé Di Camargo, ao seu lado no primeiro réveillon da filha, Clara Camargo

O cantor Zezé Di Camargo não esteve junto com a filha recém-nascida Clara Camargo durante o primeiro réveillon da bebê. Ele precisou ficar longe da esposa, Graciele Lacerda, e da bebê para trabalhar. O astro fez o show da virada em Alvorada do Sul, no Paraná, enquanto Graciele e Clara ficaram em São Paulo.

Nas redes sociais, ela explicou a ausência do marido. “O papai está fazendo show, e estamos morrendo de saudades! Mas vamos tentar estar juntos por vídeo na hora da virada”, disse ela. Vale lembrar que Clara nasceu antes do previsto e surpreendeu a todos. A previsão era de que ela viria ao mundo apenas no início de 2025, mas ela nasceu no dia 25 de dezembro.

Além disso, Graciele celebrou a alegria de passar a noite de Ano Novo com a filha nos braços. "Estou passando o ano novo em casa. Eu pensei que ia passar eu e a minha mãe, eu grávida. A minha mãe vinha para ficar comigo. E a Clarinha antecipou. Ela resolveu vir. Estamos em casa. Meia noite eu peguei um champanhe zero álcool e a gente vai brindar, eu, minha mãe e a Dalva, que é a enfermeira que está me ajudando inicialmente. Eu estou muito feliz de passar o ano novo em casa. é a primeira vez que vou passar o ano novo em casa. Eu nunca imaginei passar esse ano novo com a Clara. Ter ela comigo, virando o ano, dando essa renovada para o próximo ano, não tenho dúvida de que vai ser um ano incrível na minha vida”, afirmou.

Vídeo do parto de Clara Camargo

Nas redes sociais, Graciele Lacerda emocionou ao compartilhar o vídeo de como foi o nascimento da filha, Clara Camargo. "Durante a gestação, por diversas vezes, imaginei como seria o momento do parto. Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente. É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem", começou.

"Mesmo com os contratempos que tive no meu parto (vou falar sobre isso futuramente), senti a presença de Deus em todos os momentos. Além disso, estava cercada por profissionais e pessoas incríveis, que me transmitiram segurança e amor. Hoje, ao ver esse vídeo, só consigo sentir amor e gratidão!", afirmou.

