Graciele Lacerda se emociona com vídeo do parto da filha: 'Amor e gratidão'

A influenciadora digital Graciele Lacerda abriu o coração ao postar um vídeo do parto de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do dia do nascimento de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo. A menina veio ao mundo no dia 25 de dezembro.

Nas imagens, é possível ver a influenciadora digital bastante emocionada antes e após ter a bebê em seus braços. Zezé acompanha atentamente o nascimento da herdeira e depois aparece com ele no colo. Ao dividir o vídeo, Graciele falou sobre a como se sentiu com a chegada de Clara.

"Durante a gestação, por diversas vezes, imaginei como seria o momento do parto. Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente. É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem", começou.

"Mesmo com os contratempos que tive no meu parto (vou falar sobre isso futuramente), senti a presença de Deus em todos os momentos. Além disso, estava cercada por profissionais e pessoas incríveis, que me transmitiram segurança e amor. Hoje, ao ver esse vídeo, só consigo sentir amor e gratidão!", afirmou.

Graciele Lacerda mostra seu café da manhã com a filha

A filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, Clara, já está em casa após ter nascido no dia 25 de dezembro. Nesta segunda-feira, 30, dois dias após ter deixado a maternidade, a esposa do sertanejo compartilhou como estão se adaptando à nova rotina.

Em seus stories, a empresária postou como foi seu café da manhã, agora, com a presença da herdeira em seu lar. Enquanto se alimentava, de forma saudável e equilibrada, como sempre faz, Graciele Lacerda amamentava a pequena. "Enquanto tomo café...", publicou seu pão com ovo. "Ela toma o dela", exibiu a bebê sendo amamentada pelo seu leite. Veja a publicação!

