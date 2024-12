Irmã de Zezé Di Camargo exibe rosto da filha do cantor com Graciele Lacerda

Luciele Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao exibir o rostinho de Clara, filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda

Luciele Camargo encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 29, ao compartilhar uma foto exibindo o rostinho de sua sobrinha recém-nascida, Clara. A menina, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, nasceu no dia 25 de dezembro, data que é celebrado o Natal.

Ao postar no feed do Instagram a foto em que aparece com a bebê no colo, a mulher do ex-jogador Denilson recordou que na véspera de Natal Graciele fez uma trolagem com a família, brincando que a bolsa tinha estourado.

"Sim, ela acreditou tanto na trolagem que resolveu torná-la realidade. Assim como tudo na vida é no tempo de Deus, Clara nasceu no dia de natal, e que data linda para nascer!", celebrou a titia no começo da legenda.

"Que Deus te blinde de toda maldade do ser humano, que seus dias sejam iluminados e abençoados pelo senhor, que a sua vida inteira seja protegida pelo poder do Espírito Santo. Muito bem-vinda!!!!", desejou Luciele, finalizando o texto.

Graciele Lacerda se pronuncia após nascimento da filha

Dois dias após a chegada de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda reapareceu em sua rede social e contou para os seguidores como está depois do nascimento da bebê. Nesta sexta-feira, 27, a influenciadora compartilhou que está vivendo um sonho e aproveitando cada momento.

"Não tinha como aparecer, muita coisa acontecendo, foi tudo muito de supetão e eu tô vivenciando tudo aqui com muita vontade, tô vivenciando tudo com intensidade, são muitas coisas, muitas informações, muitas coisas acontecendo e amanhã tô indo pra casa se deus quiser e aí vai ficar mais fácil da gente conversar. Eu tô sonhando acordada, tá sendo tão mágico, é incrível, tô aproveitando cada momentinho", falou. Veja a publicação completa!

