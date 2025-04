BBB 25: Diego Hypolito recorda participação em reality de culinária: 'Nunca mais cozinhei'

Em conversa com o Guilherme, o ginasta Diego Hypolito compartilha sua experiência no reality de culinária e relembra uma situação engraçada

Na tarde desta segunda-feira, 14, o ginasta Diego Hypolito conversou com Guilherme na cozinha da Xepa do BBB 25, enquanto almoçavam. Durante o bate-papo, o atleta relembrou sua participação no reality show Super Chef Celebridades, da TV Globo, apresentado por Ana Maria Braga, e contou algumas situações cômicas que viveu durante a competição.

"Depois que eu participei, nunca mais cozinhei” , afirmou o ginasta para Guilherme. "Eu fui tão mal, eu sempre achei que eu cozinhava bem. Eu amava cozinhar, mas eu fui tão ruim, tão ruim...Eu era muito ruim, eu me perdia em tudo" , continuou o irmão de Daniele Hypolito.

O pernambucano perguntou se ele costumava ficar em último lugar no reality. "A primeira prova eu ganhei", conta o brother.

"A prova que fui eu e Claudia Ohana, meu filho...Decepção, Claudia Ohana jogava vinho, joga vinho, joga vinho! Claudinha, saudades de você", disse o paulista.

Diego relembra um dos desafios mais difíceis que enfrentou no reality. "A comida ficou horrorosa. Como faria lagostim com peito de peru, linguiça e teve mais alguma outra proteína", conta ele. Em seguida, compartilha como funcionava a dinâmica da atração.

"Pô, Ana Maria Braga, não posso decepcionar, decepcionei a Ana. Nossa, Ana, te decepcionei" , comentou ele.

João Pedro ou Renata?

Nesta segunda-feira, 14, o ginasta Diego Hypolito conversou com seus aliados Guilherme e Vitória Strada na academia da casa do BBB 25, e falou sobre em quem votaria entre os brothers João Pedro e Renata, além de reforçar suas prioridades no jogo.

"Ele sempre foi uma das últimas escolhas de todo mundo lá do quarto", afirma Guilherme sobre João Pedro. O ginasta não deixa passar e complementa: "Mas, hoje, para mim, entre ele e a Renata, é ele", afirmou Diego. Logo, o fisioterapeuta concordou e disse: "Justamente por isso, por falta de opção".

