Nadja Haddad posta clique inédito com o filho e declara: 'Ele é meu colo'

Nadja Haddad encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao compartilhar um clique inédito com seu filho, José, de 11 meses, fruto de seu casamento com Danilo Joan.

A apresentadora postou nos Stories uma foto em que o herdeiro aparece deitado na cama e ela está encostada nele. Ao publicar o registro encantador, a comandante do Bake Off Brasil, do SBT, se derreteu: "José, tão pequeno, mal sabe que ele é meu colo", afirmou ela na legenda do clique.

Na última sexta-feira, 11, Nadja contou que José foi fazer um eletroencefalograma. Depois, a apresentadora mostrou o filho com a fisioterapeuta e contou que ele vai precisar usar uma órtese. "O José, por ter ficado muito tempo na incubadora, ficou com os pés em ponta. Precisamos corrigir esse ângulo dos pezinhos para não dificultar o aprendizado para ele caminhar. A fisioterapia tem ajudado muitíssimo e a órtese veio para ajudar mais ainda. Depois explico melhor", explicou.

Nadja Haddad fala sobre sua saída e volta ao Bake Off Brasil

A apresentadora Nadja Haddad, 44 anos, foi pega de surpresa ao receber o comunicado sobre sua saída do Bake Off Brasil, exibido pelo SBT. Ela esteve à frente do reality de confeitaria por sete temporadas antes de ser desligada, no início de 2024. No entanto, ela retorna ao comando da atração ainda este ano, na décima primeira temporada.

Inicialmente, o programa chegou a ser cancelado, mas posteriormente a emissora reconsiderou e optou por seguir com a produção da décima temporada. O contrato de Nadja é por obra, e ela só tornou a gravidez pública algumas semanas depois, já no quarto mês de gestação. "Foi de surpresa. Estava muito envolvida na época com a minha gestação, só que eu ainda não tinha divulgado. E tudo se encaixou porque, se fosse ter a temporada, não ia poder participar", comentou a apresentadora ao F5. Saiba mais!

