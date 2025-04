Larissa Manoela celebra início da semana com fotos em sua mansão no RJ

A atriz Larissa Manoela, que será protagonista de nova novela da TV Globo, compartilha novos registros na área externa de mansão milionária

Nesta segunda-feira, 14, a atriz Larissa Manoela, de 24 anos, decidiu celebrar o início da nova semana publicando uma série de registros em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista posa na área externa de sua mansão, avaliada em R$ 4 milhões, localizada no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Boa semana pra nós", escreveu na legenda da publicação.

Larissa será a protagonista da nova novela das 18h da TV Globo, Êta Mundo Melhor! - sequência de Êta Mundo Bom!, de 2016. Na trama a atriz viverá Estela e o lançamento do folhetim será no dia 30 de junho de 2025.

Mansão de Larissa e André Luiz Frambach

Larissa Manoela e André Luiz Frambach, que se casaram em uma cerimônia íntima, iniciaram uma nova fase no imóvel, que possui mais de 380 m² distribuídos em três andares.

O primeiro piso conta com a sala com três ambientes, lavabo, cozinha equipada e dependência completa. Já o segundo, abriga três suítes, sendo a master com um amplo closet. E o terceiro conta com um sótão e espaços adicionais. ​

A área externa oferec e uma piscina aquecida que simula uma praia, com água clara e coqueiros, além de churrasqueira e forno de pizza.

