Paolla Oliveira posa de biquíni e revela planos para aniversário

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira compartilhou algumas fotos de biquíni e comentou sobre a chegada dos seus 43 anos

Nesta segunda-feira, 14, Paolla Oliveira está completando 43 anos de vida. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou diversas fotos em que aparece curtindo a praia com um biquíni marrom e celebrou a data especial.

"Adoro textão, ainda mais nesse dia especial. Mas, para celebrar meu aniversário, minhas alegrias e desejos para esse novo ano, escolho menos palavras e mais atitude. Mais abraços, encontros, mais vida e intensidade. Desejo colocar em prática um tanto do que falo em cada detalhe da minha vida. Estou me sentindo, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecida e dona de mim", escreveu ela.

Além disso, a famosa que está no ar como a Heleninha de Vale Tudo, novela da Rede Globo, surgiu em seu camarim e contou que não ganhou folga em seu aniversário.

"Cheguei Brasil. Eu ganhei um estúdio lindo até 21h da noite no dia do aniversário. Mas está bom, né? Estou gostando. Óbvio que eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. Nesse dia eu quero fazer festa, eu quero descansar, quero namorar, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Porém, não dá. Então a gente hoje trabalha. É só inverter a ordem das peças né? Hoje trabalha, comemora um pouquinho à noite e passa o resto do ano comemorando", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Homenagem

Nesta segunda-feira, 14, Paolla Oliveira está completando 43 anos de vida e tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Como era de se esperar, Diogo Nogueira compartilhou um vídeo de diversos momentos especiais ao lado da amada e se declarou para ela na data especial.

"Ninguém segura o nosso amor, garotinha. Não tenho palavras para descrever o quanto você é importante para todos nossos pilares e para todo povo brasileiro! Agradeço aos deuses todos os dias por você existir em minha vida. Que essa nova caminhada seja maravilhosa, cheia de amor, plenitude e novas realizações! Mais um ciclo seu começa, e eu sigo aqui, em tudo que a gente inventar junto. Feliz aniversário. Te amo", escreveu ele na legenda da publicação.

Leia também: Claudia Raia impressiona com mensagem no aniversário de Paolla Oliveira