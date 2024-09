MC Carol se casa com ator em terreiro de Candomblé

Depois de oficializar o casamento em janeiro de 2024, MC Carol se casa pela segunda vez com Cosme Santiago e mostra as novas fotos

A funkeira MC Carol se casou pela segunda vez com o ator Cosme Santiago. Os dois renovaram os votos de união no último domingo, 1º, em uma cerimônia em um terreiro de Candomblé, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Carol mostrou momentos da celebração, que foi feita pelo babalorixá Babá Jooh no Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi. Para o grande dia, os dois usaram looks brancos e a noiva usou um buquê de girassol.

Na legenda do post com fotos da união, a funkeira disse: "Cartas para o meu Marido: Nosso amor foi um encontro de almas! Somos a força um do outro, por isso éramos tão fracos e vaidosos, antes da gente se conhecer! Somos um só a várias vidas, nessa, demoramos p se encontrar kkkkkkk Mas tudo bem! Eu escolho você em todas as vidas! Te amo você é meu melhor amigo, nunca se esqueça disso!

Que o amor, a união, o axé, a luz, a paz, e, nossos orixás estejam com a gente sempre e sempre! Partiu segunda lua de mel".

O primeiro casamento

O primeiro casamento de MC Carol e Cosme Santiago aconteceu em janeiro de 2024. Ela celebrou a sua união com o ator Cosme Santiago em uma cerimônia surpresa.

A estrela reuniu poucos amigos e familiares em uma celebração ao ar livre em Niterói, no Rio de Janeiro. Inclusive, a funkeira Tati Quebra Barraco, que foi uma das convidadas, contou que só descobriu que era um casamento ao chegar no local da festa. “MC Carol me chamou para inauguração da casa dela, cheguei e era o casamento dela?”, comentou.

Mesmo com a surpresa, Tati comemorou a nova fase na vida da amiga. “Minha filha casou! Te amo, te desejo um milhão de coisas boas. Sua felicidade me faz bem. Felicidades, filhota”, declarou.